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Другие новости
03 января 2023, 07:00 | Обновлено 03 января 2023, 07:50
418
0

Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру

Главные новости за 2 января на Sport.ua

03 января 2023, 07:00 | Обновлено 03 января 2023, 07:50
418
0
Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 января.

1. ФОТО. Прощание с Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле
Легенду проводили в последний путь

2A. Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Ответа «Шахтера» пока нет

2B. Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
«Канониры» предложили больше, чем в первый раз

2C. Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Лондонский клуб сделал второе официальное предложение донецкому клубу

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока
Сергей переходит на тренерскую работу

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Максим Лунев покинул Зарю
Хавбек ушел по согласию сторон

4A. СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов

4B. Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду
Мерсисайдцы прервали победную серию

5. А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
Украинский тренер продолжает работу с клубом

6. Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа
Что ответит «Аталанта»?

7. Хавбек Шахтера попал в топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА
За этими футболистами будущее, считают в УЕФА

8. Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
В полуфиналах Чехия сыграет против Швеции, а США – против Канады

9. Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Марта в трех сетах оказалась сильнее Джейми Форлис из Австралии

10A. 8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
Рассказываем о футболистах с неопределенным будущим

10B. Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Даже внутри команды находились те, кто открыто не верил в успех «красных дьяволов» в Катаре

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Источник Sport.ua
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