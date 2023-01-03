Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру
Главные новости за 2 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 января.
1. ФОТО. Прощание с Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле
Легенду проводили в последний путь
2A. Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Ответа «Шахтера» пока нет
2B. Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
«Канониры» предложили больше, чем в первый раз
2C. Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Лондонский клуб сделал второе официальное предложение донецкому клубу
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока
Сергей переходит на тренерскую работу
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Максим Лунев покинул Зарю
Хавбек ушел по согласию сторон
4A. СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов
4B. Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду
Мерсисайдцы прервали победную серию
5. А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
Украинский тренер продолжает работу с клубом
6. Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа
Что ответит «Аталанта»?
7. Хавбек Шахтера попал в топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА
За этими футболистами будущее, считают в УЕФА
8. Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
В полуфиналах Чехия сыграет против Швеции, а США – против Канады
9. Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Марта в трех сетах оказалась сильнее Джейми Форлис из Австралии
10A. 8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
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10B. Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
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