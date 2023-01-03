Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 января.

1. ФОТО. Прощание с Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле

Легенду проводили в последний путь

2A. Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику

Ответа «Шахтера» пока нет

2B. Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику

«Канониры» предложили больше, чем в первый раз

2C. Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек

Лондонский клуб сделал второе официальное предложение донецкому клубу

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока

Сергей переходит на тренерскую работу

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Максим Лунев покинул Зарю

Хавбек ушел по согласию сторон

4A. СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ

Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов

4B. Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду

Мерсисайдцы прервали победную серию

5. А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном

Украинский тренер продолжает работу с клубом

6. Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа

Что ответит «Аталанта»?

7. Хавбек Шахтера попал в топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА

За этими футболистами будущее, считают в УЕФА

8. Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20

В полуфиналах Чехия сыграет против Швеции, а США – против Канады

9. Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы

Марта в трех сетах оказалась сильнее Джейми Форлис из Австралии

10A. 8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе

Рассказываем о футболистах с неопределенным будущим

10B. Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии

Даже внутри команды находились те, кто открыто не верил в успех «красных дьяволов» в Катаре