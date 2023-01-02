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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.01.2023, FT 3 : 1
Ливерпуль
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Англия
02 января 2023, 21:28 | Обновлено 02 января 2023, 21:35
1114
3

Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду

Мерсисайдцы прервали победную серию

02 января 2023, 21:28 | Обновлено 02 января 2023, 21:35
1114
3
Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 января, в матче 19-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «»Брентфорд» и «Ливерпуль».

Команда Юргена Клоппа подошла к игре с серией из 4-х побед, «пчелы» шли без осечек в пяти поединках (2 победы, 3 ничьи). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Брентфорда».

Победив, команда Томаса Франка с 26 очками поднялась на 7 место. Мерсисайдцы идут шестыми, имея 28 пунктов.

Чемпионат Англии. 19-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 3:1

Голы: Конате, 19 автогол (1:0). Висса, 42 (2:0). Окслейд-Чемберлен, 50 (2:1). Мбемо, 84 (3:1).

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Брентфорд Ливерпуль
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Игорь Нестеренко
Якщо так будуть грати, то Лівер до весни вже може втратити шанси на 4 місце А це ганьба
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0
pol-55
Брентфорд *учел*помилки в попередній грі з Тотемом,коли канва матчу була схожа,взагалі то молодці,тормознули Лівер.
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0
donnerwetter
Глейзеры (Ахметов) всем башляют.
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-4
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