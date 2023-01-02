Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду
Мерсисайдцы прервали победную серию
В понедельник, 2 января, в матче 19-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «»Брентфорд» и «Ливерпуль».
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Команда Юргена Клоппа подошла к игре с серией из 4-х побед, «пчелы» шли без осечек в пяти поединках (2 победы, 3 ничьи). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Брентфорда».
Победив, команда Томаса Франка с 26 очками поднялась на 7 место. Мерсисайдцы идут шестыми, имея 28 пунктов.
Чемпионат Англии. 19-й тур
Брентфорд – Ливерпуль – 3:1
Голы: Конате, 19 автогол (1:0). Висса, 42 (2:0). Окслейд-Чемберлен, 50 (2:1). Мбемо, 84 (3:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенду проводили в последний путь
Даже внутри команды находились те, кто открыто не верил в успех «красных дьяволов» в Катаре