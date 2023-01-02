Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду

В понедельник, 2 января, в матче 19-го тура чемпионата Англии отношения выяснили «»Брентфорд» и «Ливерпуль».

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Команда Юргена Клоппа подошла к игре с серией из 4-х побед, «пчелы» шли без осечек в пяти поединках (2 победы, 3 ничьи). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Брентфорда».

Победив, команда Томаса Франка с 26 очками поднялась на 7 место. Мерсисайдцы идут шестыми, имея 28 пунктов.

Чемпионат Англии. 19-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 3:1

Голы: Конате, 19 автогол (1:0). Висса, 42 (2:0). Окслейд-Чемберлен, 50 (2:1). Мбемо, 84 (3:1).