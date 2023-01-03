Англия03 января 2023, 02:41 | Обновлено 03 января 2023, 03:12
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Брентфорд – Ливерпуль – 3:1. У Клоппа дела идут плохо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги
03 января 2023, 02:41 | Обновлено 03 января 2023, 03:12
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2 января в матче 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» нанес поражение «Ливерпулю» со счетом 3:1.
У команды из Ливерпуля осталось 28 очков, и красные идут на 6-м месте АПЛ.
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АПЛ. 19-й тур
Брентфорд – Ливерпуль – 3:1
Голы: Конате, 19 (автогол), Висса, 42, Мбемо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
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