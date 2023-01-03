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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.01.2023, FT 3 : 1
Ливерпуль
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Англия
03 января 2023, 02:41 | Обновлено 03 января 2023, 03:12
36
0

Брентфорд – Ливерпуль – 3:1. У Клоппа дела идут плохо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги

03 января 2023, 02:41 | Обновлено 03 января 2023, 03:12
36
0
Брентфорд – Ливерпуль – 3:1. У Клоппа дела идут плохо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 января в матче 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» нанес поражение «Ливерпулю» со счетом 3:1.

У команды из Ливерпуля осталось 28 очков, и красные идут на 6-м месте АПЛ.

АПЛ. 19-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 3:1

Голы: Конате, 19 (автогол), Висса, 42, Мбемо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига видео голов и обзор Юрген Клопп
Источник Sport.ua
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