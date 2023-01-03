2 января в матче 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» нанес поражение «Ливерпулю» со счетом 3:1.

У команды из Ливерпуля осталось 28 очков, и красные идут на 6-м месте АПЛ.

Читайте также: Ливерпуль на выезде проиграл Брентфорду

АПЛ. 19-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 3:1

Голы: Конате, 19 (автогол), Висса, 42, Мбемо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50.