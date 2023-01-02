В понедельник, 2 января, в Бренфторде на поле арены «Брентфорд Коммьюнити», вместимостью 17 250 зрителей, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда Франка Томаса в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 10-е место. У нее 23 очка после 17 матчей, в которых она одержала 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

В последний раз «Брентфорд» проигрывал в АПЛ 23 октября, уступив на выезде «Астон Вилле» со счетом 0:4. После этого команда идет на серии из пяти встреч без неудач – 2 победы, 3 ничьих. После возобновления чемпионата после паузы на ЧМ-2022 «пчелы» сыграли вничью 2:2 с «Тоттенхэмом» (хотя вели в счете 2:0) и добились на выезде победы над «Вест Хэмом» (2:0).

В турнирной таблице чемпионата Англии по успехам на своем поле «Брентфорд» занимает нынче 9-ю позицию с 13 очками в 8 поединках. В трех последних матчах на поле родной «Брентфорд Коммьюнити» парни Томаса неизменно играют вничью («Челси» – 0:0, «Вулвз» – 1:1, «Тоттенхэм» – 2:2).

Ливерпуль

Коллектив Юргена Клоппа идет на 6-й позиции в турнирной таблице АПЛ. У него по результатам 16 матчей набрано 28 очков – 8 побед, 4 ничьи, 4 поражения.

В четырех последних матчах «Ливерпуль» добился побед, переиграв поочередно «Тоттенхэм» (2:1 в гостях), «Саутгемптон» (3:1 дома), «Астон Виллу» (3:1 на выезде) и «Лестер» (2:1 дома). В последний раз мерсисайдцы проигрывали в национальном чемпионате 29 октября, когда дома уступили «Лидсу» со счетом 1:2.

В таблице АПЛ по показателям на выезде «Ливерпуль» нынче располагается на 12-м месте. У него 8 очков после 7 игр – 2 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Впрочем, в двух последних гостевых встречах команда победила.

Ориентировочные составы

Брентфорд: Рая – Йоргенсен, Пиннок, Ми, Рерслев, Йенсен, Норгорд, Янельт, Генри, Висса, Мбемо.

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Тьяго Алькантара, Салах, Окслейд-Чемберлен, Дарвин Нуньес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.57 по линии Parimatch.

2 января, понедельник