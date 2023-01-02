Бразилия02 января 2023, 19:50 | Обновлено 02 января 2023, 19:51
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ФОТО. Прощание к Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле
Легенду проводили в последний путь
02 января 2023, 19:50 | Обновлено 02 января 2023, 19:51
1655
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Сегодня, 2 января в городе Сантос (Бразилия) состоялись похороны легендарного футболиста Пеле. Он умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
На похороны 3-кратного чемпиона мира прибыли множество важных гостей, среди которых – президент ФИФА Джанни Инфантино. Также попрощаться с «Королем футбола» пришли тысячи простых бразильцев. Сами похороны состоялись на домашнем стадионе «Сантоса», где Пеле провел почти всю карьеру.
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