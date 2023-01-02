ФОТО. Прощание к Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле

Сегодня, 2 января в городе Сантос (Бразилия) состоялись похороны легендарного футболиста Пеле. Он умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

На похороны 3-кратного чемпиона мира прибыли множество важных гостей, среди которых – президент ФИФА Джанни Инфантино. Также попрощаться с «Королем футбола» пришли тысячи простых бразильцев. Сами похороны состоялись на домашнем стадионе «Сантоса», где Пеле провел почти всю карьеру.