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Бразилия
02 января 2023, 19:50 | Обновлено 02 января 2023, 19:51
1655
0

ФОТО. Прощание к Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле

Легенду проводили в последний путь

02 января 2023, 19:50 | Обновлено 02 января 2023, 19:51
1655
0
ФОТО. Прощание к Королем. В Бразилии состоялась церемония прощания с Пеле
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 2 января в городе Сантос (Бразилия) состоялись похороны легендарного футболиста Пеле. Он умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

На похороны 3-кратного чемпиона мира прибыли множество важных гостей, среди которых – президент ФИФА Джанни Инфантино. Также попрощаться с «Королем футбола» пришли тысячи простых бразильцев. Сами похороны состоялись на домашнем стадионе «Сантоса», где Пеле провел почти всю карьеру.

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Пеле Сантос фото
Источник Sport.ua
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