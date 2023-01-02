А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном

Украинский тренер Сергей Ребров у себя в Инстаграме сообщил о том, что вернулся к работе со своим клубом, «Аль-Айном»:

«Возвращаемся к работе. Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным и привел к удачному завершению этого года», – написал Ребров.

В последнее время в СМИ часто появлялась информация о том, что Ребров покинет «Аль-Айн» и возглавит сборную Украины.