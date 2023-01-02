Другие новости02 января 2023, 19:10 | Обновлено 02 января 2023, 19:35
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А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
Украинский тренер продолжает работу с клубом
02 января 2023, 19:10 | Обновлено 02 января 2023, 19:35
1327
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Украинский тренер Сергей Ребров у себя в Инстаграме сообщил о том, что вернулся к работе со своим клубом, «Аль-Айном»:
«Возвращаемся к работе. Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным и привел к удачному завершению этого года», – написал Ребров.
В последнее время в СМИ часто появлялась информация о том, что Ребров покинет «Аль-Айн» и возглавит сборную Украины.
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Комментарии 2
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Сезон завершит...и возглавит..
Какая сборная? У Реброва же наверное контракт? 22 января очередная игра, команда на 7-м месте, отставание от лидера 7 очков. С таким результатом уходить и ещё платить неустойку? Он же не Роналду.)
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