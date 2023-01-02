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02 января 2023, 19:10 | Обновлено 02 января 2023, 19:35
1327
2

А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном

Украинский тренер продолжает работу с клубом

02 января 2023, 19:10 | Обновлено 02 января 2023, 19:35
1327
2
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров у себя в Инстаграме сообщил о том, что вернулся к работе со своим клубом, «Аль-Айном»:

«Возвращаемся к работе. Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным и привел к удачному завершению этого года», – написал Ребров.

В последнее время в СМИ часто появлялась информация о том, что Ребров покинет «Аль-Айн» и возглавит сборную Украины.

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Сергей Ребров Аль-Айн сборная Украины по футболу фото
Источник Instagram
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Maks23
Сезон завершит...и возглавит..
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Какая сборная?  У Реброва же наверное контракт?   22 января очередная игра, команда на 7-м месте, отставание от лидера 7 очков.  С таким результатом уходить и ещё платить неустойку?  Он же не Роналду.)
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