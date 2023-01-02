8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе

С наступлением нового года открылось зимнее трансферное окно. Уже с 1 января клубы смогут подписывать новых игроков. Для футболистов это возможность сменить обстановку, если дела идут не лучшим образом. Зимой редко случаются громкие подписания, но в этот раз все может измениться. Далее расскажем об игроках, которые могут поменять клубы в январе.

Милан Шкриньяр

Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца текущего сезона. Стороны ранее заявлял о желании продолжить сотрудничество, но к соглашению пока прийти не могут. Скорее всего, футболиста не устраивают условия нового контракта, который предлагает клуб. Этим может воспользоваться «ПСЖ». Парижане уже давно хотят подписать 27-летнего центрбека, но «нерадзурри» категорически отказывались продавать игрока. В этот раз ситуация может измениться.

Юри Тилеманс



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Минувшим летом Тилеманс мог стать игроком «Арсенала» и боролся бы сейчас с «Манчестер Сити» за чемпионство, но, возможно, усомнился в перспективах «канониров». При этом бельгиец и с «Лестером» не стал продлевать контракт, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. К настоящему времени 25-летний хавбек, наверное, окончательно понял, что в нынешнем клубе ему ничего не светит. «Лисы» хотят сохранить футболиста, но вряд ли у них это получится. Тилеманс является одним из ключевых игроков «Лестера», но лучше продать его сейчас, чтобы не потерять через полгода бесплатно.

Ян Зоммер

Зоммер давно зарекомендовал себя качественным голкипером. Странно, что он до сих пор не пошел на повышение, проведя последние 8 лет в составе менхенгладбахской «Боруссии». Возможно, ситуация изменится в январе. В подписании 34-летнего швейцарца заинтересованы клубы из АПЛ и Серии А. Основными претендентами на футболиста считают «Интер» и «Манчестер Юнайтед». «МЮ» ищет замену Давиду Де Хеа. «Нерадзурри» тоже обеспокоены ситуацией с вратарями, поскольку Самир Ханданович может завершить карьеру летом, а Андре Онана – не очень надежный парень. Возможно, хотя бы на закате карьеры у Зоммера появится шанс на переход в топ-клуб.

Н’Голо Канте

Канте не может договориться с «Челси» о продлении контракта. Опасения лондонцев понятны: в последнее время француз все чаще травмируется, а с возрастом здоровья у него больше не становится. Но, как бы там ни было, Канте остается игроком высокого уровня, а отпускать такого футболиста бесплатно – непозволительная роскошь даже для «синих». По слухам, в подписании 31-летнего хавбека заинтересована «Барселона». Но проблема в том, что каталонцам пока нельзя регистрировать новых игроков. Не факт, что в январе ситуация изменится в лучшую сторону.

Мемфис Депай



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По состоянию на текущий момент «Барселоне» запрещено подписывать игроков, но продавать – можно. В связи с этим будущее Депая в каталонском клубе остается под вопросом. У «сине-гранатовых» большой выбор атакующих футболистов, поэтому Мемфису часто не находится места на поле. Разумнее всего было бы уйти. В «Барселоне» утверждают, что рассчитывают на футболиста, но публичным заявлениям каталонцев далеко не всегда можно верить. Высока вероятность, что при получении подходящего предложения «сине-гранатовые» продадут Депая уже в январе.

Жоау Фелиш

Еще 3 года назад «Атлетико» оформил рекордный трансфер, который до сих пор не оправдал себя. В каждом сезоне после перехода в мадридский клуб Фелиш сталкивается с огромным давлением. Наверное, пора уже что-то менять, поскольку 23-летний нападающий получает все меньше игрового времени. По слухам, футболист может сменить клубную прописку уже в январе. «Матрасники» готовы отпустить португальца в аренду. Вариант с полноценной продажей игрока они рассмотрят летом. Все зависит от того, где и как Фелиш проведет вторую часть сезона.

Маркус Тюрам

Еще один представитель менхенгладбахской «Боруссии» может покинуть клуб в январе. Тюрам проводит хороший сезон в Бундеслиге, где на его счету 10 мячей и 3 результативные передачи в 15-ти матчах. Учитывая результативность футболиста и его истекающий контракт, можно предположить, что он сменит клубную прописку в ближайшее время. Забивные форварды нужны многим клубам. Есть информация, что «Интер» хочет заполучить 25-летнего нападающего бесплатно летом, но «Боруссии» будет выгоднее расстаться с игроком зимой. Продлевать контракт он, судя по всему, не планирует.

Кристиан Пулишич

У Пулишича непростая ситуация в «Челси». С каждым сезоном он все меньше времени проводит на поле. Складывается впечатление, что уход американца из лондонского клуба – лишь вопрос времени. По данным СМИ, в подписании 24-летнего вингера заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» хотят оформить этот трансфер уже в январе. Учитывая положение команд в турнирной таблице АПЛ, этот переход, возможно, стал бы выгодным для футболиста, несмотря на разгар сезона. «Ньюкасл» становится все более привлекательным клубом для качественных игроков, а Пулишич определенно входит в эту категорию.

Текст: meta.ua/sport