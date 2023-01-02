Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы

Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) с победы начала выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.



В поединке первого раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла обладательницу wild card Джейми Форлис из Австралии (№162 WTA).



Аделаида. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Джейми Форлис (Австралия) – 6:1, 3:6, 6:4



Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Костюк сразится против Елены Рыбакиной (№21 WTA) или Даниэль Коллинс (№14 WTA).