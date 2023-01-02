Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Марта в трех сетах оказалась сильнее Джейми Форлис из Австралии
Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) с победы начала выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.
В поединке первого раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла обладательницу wild card Джейми Форлис из Австралии (№162 WTA).
Аделаида. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Джейми Форлис (Австралия) – 6:1, 3:6, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Костюк сразится против Елены Рыбакиной (№21 WTA) или Даниэль Коллинс (№14 WTA).
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