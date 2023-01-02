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WTA
02 января 2023, 10:41 | Обновлено 02 января 2023, 10:47
812
7

Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы

Марта в трех сетах оказалась сильнее Джейми Форлис из Австралии

02 января 2023, 10:41 | Обновлено 02 января 2023, 10:47
812
7
Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) с победы начала выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.

В поединке первого раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла обладательницу wild card Джейми Форлис из Австралии (№162 WTA).

Аделаида. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Джейми Форлис (Австралия) – 6:1, 3:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Костюк сразится против Елены Рыбакиной (№21 WTA) или Даниэль Коллинс (№14 WTA).

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Марта Костюк WTA Аделаида Джейми Форлис
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Александр Науменко
У Марти нестійка психіка, постійні розмови, ужимки. Цей матч вимучила, а далі що?
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+2
introvert
Вже хотів написати, що для Марти 5-2 і матчбол в третьому сеті - гарантія поразки. Власне, була би на місці Форлі хоча б трішки кваліфікованіша тенісистка, так би воно поза всяким сумнівом і сталося.
Як же набридло замість тенісу у виконанні наших спостерігати за уроками біології на тему вищої нервової діяльності безхребетних...
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+2
Fdail
З такою грою ні з Рибакіною, ні з Коллінс нічого не вийде. Або Марта справляється зі своїми нервами, або буде бовтатися біля кінця сотні ( що з таким талантом є дуже сумно )
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+1
Santk86
До мучала Марта соперницу, но уровень тенниса был очень низким, 99 ошибок на двоих, с такой игрой Костюк нечего делать в следующем раунде, и Рыбакина и Колинс ее просто уничтожат. 
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+1
Александр Ад
ох і важко Марта сьогодні грала,ледь справилася, в першу чергу зі своїми нервами
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+1
kollekciy
Якщо, Марта збиралася пройти більше одного кола, треба було їхати в Окленд, а так як вона, як завжди, обрала сильнішу сітку, виходить, що вона не має великого бажання проходити 2 кола.       
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0
kollekciy
Марту з перемогою. Не знаю, навіщо Марті ці розтягування гри, але в третьому сеті в другому геймі після програної Мартою своєї подачі, обличча в Марти різко змінилося на впевнене та усміхнене, я був впевнений, зараз почне перелом гри назад на свою користь. І так і вийшло, бадмінтон від Марти змінився на теніс.      
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-1
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