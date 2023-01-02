СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов
37-летний Криштиану Роналду, став не так давно игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, оставил за собой право при ближайшей возможности вернуться в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов УЕФА.
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Сообщается, будто в контракте португальца прописано, что он сможет уйти в аренду в английский «Ньюкасл», если тот по итогам нынешнего сезона пробьется в европейскую Лигу чемпионов. Как известно, «Ньюкаслом» владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
Роналду подписал с «Аль-Насром» соглашение до 2025 года.
Ранее стало известна дата проведения клубом «Аль-Наср» презентации Криштиану Роналду.
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