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Англия
02 января 2023, 21:48 | Обновлено 02 января 2023, 21:52
3529
4

СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ

Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов

02 января 2023, 21:48 | Обновлено 02 января 2023, 21:52
3529
4
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

37-летний Криштиану Роналду, став не так давно игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, оставил за собой право при ближайшей возможности вернуться в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов УЕФА.

Сообщается, будто в контракте португальца прописано, что он сможет уйти в аренду в английский «Ньюкасл», если тот по итогам нынешнего сезона пробьется в европейскую Лигу чемпионов. Как известно, «Ньюкаслом» владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Роналду подписал с «Аль-Насром» соглашение до 2025 года.

Ранее стало известна дата проведения клубом «Аль-Наср» презентации Криштиану Роналду.

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Источник Marca
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Тарас Чубак
О це вже цікаво
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OKs100
Хорошая опция. Ньюкасл главный фаворит на победу в АПЛ в следующем сезоне.
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