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Украина. Премьер лига
02 января 2023, 11:37 |
718
0

Хавбек Шахтера попал в топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА

За этими футболистами будущее, считают в Союзе европейских футбольных ассоциаций

02 января 2023, 11:37 |
718
0
Хавбек Шахтера попал в топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА
shakhtar.com. Георгий Судаков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале года традиционно составил список из молодых талантов, за которыми, по версии экспертов организации, стоит активно следить в 2023-м.

В топ-40 наиболее интересных молодых футболистов попал и украинец – 20-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков.

Его появление в когорте избранных мотивировано следующим образом: «Избранный нами в 2022 году в список лучших молодых талантов Михаил Мудрик, возможно, был лучшим в «Шахтере» в этом сезоне, но рост Судакова также был заметным. Георгий сыграл все шесть матчей в групповой стадии Лиги чемпионов, отдал две результативные передачи и редко терял мяч».

Отметим, что по версии Transfermarkt оценочная стоимость Судакова ныне составляет 6 миллионов евро.

С полной версией топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА можно ознакомиться на сайте организации.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк молодые таланты УЕФА
Источник УЕФА
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