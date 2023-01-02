Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа

Французский «Марсель» продолжает поиски возможностей подписать в январское трансферное окно 29-летнего украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

После того, как итальянский клуб отверг первое предложение «провансальцев», те готовятся сделать второе.

«Марсель» по-прежнему не может обеспечить полноценный выкуп контракта Малиновского прямо сейчас, однако хочет арендовать украинца с последующим обязательством выкупа.

Отмечается также, что конкурентом «Марселя» в борьбе за Малиновского является «Тоттенхэм».