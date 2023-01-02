Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа
Что ответит «Аталанта»?
Французский «Марсель» продолжает поиски возможностей подписать в январское трансферное окно 29-летнего украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.
После того, как итальянский клуб отверг первое предложение «провансальцев», те готовятся сделать второе.
«Марсель» по-прежнему не может обеспечить полноценный выкуп контракта Малиновского прямо сейчас, однако хочет арендовать украинца с последующим обязательством выкупа.
Отмечается также, что конкурентом «Марселя» в борьбе за Малиновского является «Тоттенхэм».
#MercatOM :L’#OM va proposer un prêt avec obligation d’achat pour s’attacher les services de Malinovskyi 🇺🇦.Le club est en concurrence avec Tottenham 🏴. #TeamOM— 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) January 2, 2023
(@TuttoMercatoWeb) pic.twitter.com/2EY3w5qVJk
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