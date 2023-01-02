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  4. Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа
Италия
02 января 2023, 19:00 |
668
0

Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа

Что ответит «Аталанта»?

02 января 2023, 19:00 |
668
0
Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа
Twitter. Руслан Малиновский

Французский «Марсель» продолжает поиски возможностей подписать в январское трансферное окно 29-летнего украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

После того, как итальянский клуб отверг первое предложение «провансальцев», те готовятся сделать второе.

«Марсель» по-прежнему не может обеспечить полноценный выкуп контракта Малиновского прямо сейчас, однако хочет арендовать украинца с последующим обязательством выкупа.

Отмечается также, что конкурентом «Марселя» в борьбе за Малиновского является «Тоттенхэм».

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Руслан Малиновский Аталанта Марсель трансферы Серии A трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Sport.ua
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