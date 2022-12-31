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  4. Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому
Италия
31 декабря 2022, 18:12 |
667
0

Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому

Французский клуб продолжает сохранять интерес к украинскому хавбеку

31 декабря 2022, 18:12 |
667
0
Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Итальянская «Аталанта» ответила отказом на предложение французского «Марселя» по 29-летнему украинцу Руслану Малиновскому.

«Провансальцы» хотели арендовать Малиновского и даже были готовы заплатить за это, но подобный формат сделки не удовлетворил «Аталанту».

В итальянском клубе готовы рассмотреть вариант с уходом Малиновского, но лишь в виде полноценного трансфера и за солидную сумму – 20 миллионов евро. Это существенно выше возможностей «Марселя», из-за чего французы вышли из переговоров, но продолжают «держать руку на пульсе».

Интересно, что информация по поводу сроков контракта Малиновского с «Аталантой» в прессу попадает довольно противоречивая – некоторые источники сообщают, что он истечет уже летом 2023 года, другие настаивают, что летом 2024-го.

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Руслан Малиновский Аталанта Марсель трансферы Серии A трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Foot sur 7
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