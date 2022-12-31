Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому

Итальянская «Аталанта» ответила отказом на предложение французского «Марселя» по 29-летнему украинцу Руслану Малиновскому.

«Провансальцы» хотели арендовать Малиновского и даже были готовы заплатить за это, но подобный формат сделки не удовлетворил «Аталанту».

В итальянском клубе готовы рассмотреть вариант с уходом Малиновского, но лишь в виде полноценного трансфера и за солидную сумму – 20 миллионов евро. Это существенно выше возможностей «Марселя», из-за чего французы вышли из переговоров, но продолжают «держать руку на пульсе».

Интересно, что информация по поводу сроков контракта Малиновского с «Аталантой» в прессу попадает довольно противоречивая – некоторые источники сообщают, что он истечет уже летом 2023 года, другие настаивают, что летом 2024-го.