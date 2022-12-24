Просят вдвое больше. Аталанта существенно повысила цену на Малиновского

Французский «Марсель» продолжает интересоваться услугами 29-летнего украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

Подписать Малиновского «провансальцы» хотели еще минувшим летом, но тогда достичь соглашения с «Аталантой» не смогли, и решили перенести переговоры на зиму.

Впрочем, в январе «Марсель» также вряд ли сможет подписать украинского хавбека. Все из-за позиции руководства «Аталанты», которое ранее просила за Малиновского 10 миллионов евро, но недавно изменило свою позицию и требует уже вдвое больше – 20 миллионов.

Эта сумма является неподъемной для «Марселя». Кроме того, во Франции не видят смысла платить такие деньги за игрока, контракт которого истекает через полгода.

Интересно, что ранее итальянские источники сообщали о пролонгации трудового соглашения Малиновского с «Аталантой» до лета 2024 года, но официального подтверждения этой информации не было.