Просят вдвое больше. Аталанта существенно повысила цену на Малиновского
На украинского хавбека претендует «Марсель»
Французский «Марсель» продолжает интересоваться услугами 29-летнего украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.
Подписать Малиновского «провансальцы» хотели еще минувшим летом, но тогда достичь соглашения с «Аталантой» не смогли, и решили перенести переговоры на зиму.
Впрочем, в январе «Марсель» также вряд ли сможет подписать украинского хавбека. Все из-за позиции руководства «Аталанты», которое ранее просила за Малиновского 10 миллионов евро, но недавно изменило свою позицию и требует уже вдвое больше – 20 миллионов.
Эта сумма является неподъемной для «Марселя». Кроме того, во Франции не видят смысла платить такие деньги за игрока, контракт которого истекает через полгода.
Интересно, что ранее итальянские источники сообщали о пролонгации трудового соглашения Малиновского с «Аталантой» до лета 2024 года, но официального подтверждения этой информации не было.
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