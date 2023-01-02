Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии

Сборная Бельгии почти на всех последних крупных международных турнирах считалась одним из фаворитов. Имея в своих рядах таких игроков, как Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Тибо Куртуа, а также достаточно качественного специалиста в роли главного тренера, коим был Роберто Мартинес, «красные дьяволы» могли рассчитывать на как минимум одну победу на чемпионате мира или Европы, однако ничего подобного с ними так и не произошло.

На ЧМ-2022 в Катаре бельгийцы сенсационно не смогли даже квалифицироваться в плей-офф, заняв третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой. Если до начала мундиаля болельщики и эксперты предрекали Де Брюйне, Азару и Лукаку борьбу за «Золотую бутсу», то после окончания пути «красных дьяволов» на турнире, все с ужасом обнаружили, что ни один из признанных лидеров команды не забил даже и одного мяча… Поэтому неудивительно, что восторженные отзывы после окончания ЧМ-2022 сопровождали Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Софьяна Амрабата и многих других героев катарского мундиаля, среди которых заслуженно не оказалось ни одного бельгийца.

Но что же произошло с Бельгией в Катаре? Почему «золотое поколение» под руководством Роберто Мартинеса откровенно село в лужу? И что позволяет делать вывод о том, что провал «красных дьяволов» на ЧМ-2022 был фактически неизбежен?

Все, о чем речь пойдет дальше – это, конечно же, исключительно авторские версии и домыслы, однако они хоть как-то поясняют неудачу бельгийцев, а это именно то, чего мы так и не дождались от Роберто Мартинеса. Испанский специалист, уходя в отставку, лишь громогласно заявил – мол, если бы Бельгия вышла в плей-офф, то там бы зрители увидели настоящую мощь «красных дьяволов», однако после драки кулаками не машут, а потому подобные заявления уважаемого наставника выглядели уже, мягко говоря, неуместно.

На самом деле, в Катаре очень многое изначально пошло для бельгийцев не так. После минимальной победы на старте над Канадой (1:0), которую принес точный удар форварда «Фенербахче» Миши Батшуайи, в английской прессе появилось скандальное интервью атакующего хавбека «Манчестер Сити» и одного из лидеров сборной Бельгии Кевина Де Брюйне. В нем хавбек признал, что «золотое поколение» команды стареет, а молодежь, спешащая ему на смену, находится пока не на столь высоком уровне, как требуется для достижения серьезных результатов. Из этого Де Брюйне сделал вывод, что лучшим шансом для Бельгии на победу на чемпионате мира был турнир 2018 года, когда подопечные Роберто Мартинеса финишировали третьими. А вот на мундиале в Катаре Кевин назвал бельгийцев андердогами .

Выход этого интервью на просторах авторитетного The Guardian стал предвестником истинной катастрофы для сборной Бельгии в Катаре. Уже во втором туре групповой стадии «красные дьяволы» сенсационно проиграли Марокко (0:2), после чего центральный защитник команды Ян Вертонген, реагируя на слова Де Брюйне, заявил, что в национальной сборной «слишком стары» только футболисты атаки, а не обороны. В авторитетных европейских СМИ тотчас же появилось множество упоминаний о громком скандале в сборной Бельгии, который даже завершился дракой в раздевалке между уже упомянутыми Де Брюйне и Вертонгеном. Разнимать драчунов пришлось Лукаку, который со своей задачей справился, но сплотить этот коллектив не было под силу уже никому – ни Ромелу, ни Роберто Мартинесу…

К последнему у игроков также накопилось немало претензий уже по ходу соревновательного процесса в Катаре. Дело в том, что испанский тренер принял решение организовать базу «красных дьяволов» в 150 километрах от Дохи, а это очень пристойное расстояние по меркам азиатской страны, выступившей хозяйкой ЧМ-2022. Мартинес хотел, чтобы его подопечные максимально сфокусировались на подготовке к матчам, а их контакты с близкими и родственниками на несколько недель, пока будет проходить мундиаль, были сведены практически к нулю.

Этим решением Мартинес лишь добавил масла в огонь, учитывая, что подавляющее большинство других сборных-участниц финальной части ЧМ-2022 были расквартированы в пределах 20 минут езды от Дохи, что предоставляло игрокам возможность почаще видеться с семьями. Своим решением главный тренер сборной Бельгии добился вовсе не желаемой максимальной концентрации игроков на турнирных задачах, а только усугубил психологический кризис и давление на большинство футболистов, почувствовавших себя изолированными.

В этой связи можно смело утверждать и о еще одном факторе, который не учел Мартинес – подавляющее большинство игроков сборной Бельгии за последние несколько лет получили такое огромное количество комплиментов в свой адрес, а также настолько уверовали в свою исключительность, которая и привела к формулировке «золотое поколение», описывающей состав «красных дьяволов», что эта изнеженность вылилась в негативный эффект неуправляемости, проявившейся при первом же соприкосновении с дискомфортом.

Слухи о драке между Де Брюйне и Вертонгеном лишь подтверждают тезис о том, что большие авансы, которые годами не находят подтверждения, приводят только к пагубному влиянию на взаимоотношения внутри коллектива. Когда команда в очередной раз оказывается неспособной что-либо выиграть, у ее членов сразу же обостряются старые конфликты, недопонимания и споры. В такой атмосфере становится абсолютно невозможно справляться со сложностями, особенно если последние оказываются искусственно созданными (еще раз к вопросу о выборе местоположения тренировочной базы в Катаре).

Увы, но провал в Катаре подвел жирную черту под результатами «золотого поколения» сборной Бельгии. Куртуа, Вертонген, Азар, Де Брюйне и Лукаку, собранные в одном коллективе, ограничились лишь «бронзой» на ЧМ-2018, а дальше болельщикам «красных дьяволов» предстоит надеяться уже на других исполнителей. Возможно, они смогут превзойти результат предшественников уже на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде, но это будет уже их достижением, а это «золотое поколение» бельгийского футбола в истории, скорее, будет ассоциироваться с английским, когда там в одной команде выступали такие гении как Рио Фердинанд, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Уэйн Руни, но им так и не удалось выиграть что-либо значимое…