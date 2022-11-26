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  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «На этом чемпионате мира считаю нас андердогами»
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 26 ноября 2022, 10:22
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Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «На этом чемпионате мира считаю нас андердогами»

Хавбек сборной Бельгии – о шансах своей команды на Мундиале в Катаре

26 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 26 ноября 2022, 10:22
170
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «На этом чемпионате мира считаю нас андердогами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Один из лидеров сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о шансах своей национальной команды выиграть чемпионат мира 2022, который сейчас проходит в Катаре.

«Нашим лучшим шансом был Мундиаль 2018 года. У нас классное поколение игроков, однако оно стареет. К тому же сейчас за команду не играют несколько важных футболистов. Молодежь пополняет команду, но она сейчас не на том уровне, который был у нас в 2018 году. На текущем турнире считаю нас андердогами», - сказал Де Брюйне.

В стартовом туре группового этапа Бельгия минимально победила Канаду со счетом 1:0.

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Кевин де Брюйне ЧМ-2022 по футболу сборная Бельгии по футболу
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Источник The Guardian
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