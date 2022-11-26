Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «На этом чемпионате мира считаю нас андердогами»

Один из лидеров сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о шансах своей национальной команды выиграть чемпионат мира 2022, который сейчас проходит в Катаре.

«Нашим лучшим шансом был Мундиаль 2018 года. У нас классное поколение игроков, однако оно стареет. К тому же сейчас за команду не играют несколько важных футболистов. Молодежь пополняет команду, но она сейчас не на том уровне, который был у нас в 2018 году. На текущем турнире считаю нас андердогами», - сказал Де Брюйне.

В стартовом туре группового этапа Бельгия минимально победила Канаду со счетом 1:0.