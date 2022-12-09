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09 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 07:17
390
0

У Зозули новый клуб, Луис Энрике покинул Фурию Роха, жеребьевки для юниоров

Главные новости за 8 декабря на Sport.ua

09 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 07:17
390
0
У Зозули новый клуб, Луис Энрике покинул Фурию Роха, жеребьевки для юниоров
ФК Райо Махадаонда. Роман Зозуля

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 декабря.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
Украинский форвард будет выступать за «Райо Махадаонда»

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
У «Фурии Роха» будет новый наставник

2B. Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса
Блогер Sport.ua Игорь Яслик – об изменениях на тренерском мостике «Фурии роха»

2C. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера
«Фурию Роха» возглавил Луис де ла Фуэнте

3A. Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде
Украинская сборная сыграет с командами Испании, Дании и Люксембурга

3B. Евро-2023 U-17. Сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора
Сине-желтые сыграют с командами Италии, Кипра и Ирландии

4A. Евро-2024 U-19. Сборная Украины получила соперников в квалификации
Сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты

4B. Евро-2024 U-17. Украинская сборная получила соперников по квалификации
Команду Владимира Езерского ждут Германия, Финляндия и Лихтенштейн

5. Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Лидер команды выбыл на несколько месяцев

6. Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Владелец «Шахтера» любит азартные игры

7A. Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Матч 3-го тура ЧМ между Сербией и Швейцарией оказался скандальным

7B. Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Ханси Флик не мог завоевать доверие всей команды

8. Хохфильцен-2022. Анастасия Меркушина заняла 35-е место в спринте
Выиграла гонку немка Дениз Херрманн

9. Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
Украинская теннисистка выиграла у Софии Кенин на турнире в Анже

10A. Кого из молодых талантов потерял Шахтер после начала войны
Многие игроки перебрались в Европу

10B. Кто такой Гонсалу Рамуш? О герое Португалии, посадившем на банку Роналду
21-летний форвард оформил хет-трик в 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии

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Источник Sport.ua
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