ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера

Сборная Испании по футболу получила нового главного тренера. Им стал Луис де ла Фуэнте, который ранее работал с молодежной национальной командой U-21.

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Напомним, сегодня Королевская испанская федерация футбола уведомила об отставке уже бывшего наставника команды Луиса Энрике.

52-летний Луис Энрике работал со сборной Испании с лета 2018 года. Под его руководством команда играла в полуфинале Евро-2020, где уступила в серии пенальти команде Италии.

Причиной для перемен на тренерском мостике, вероятно, послужило сенсационное поражение Испании от Марокко по пенальти в поединке 1/8 финала чемпионата мира 2022.