ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
У «фурии роха» будет новый наставник
Королевская испанская федерация футбола уведомила о том, что Луис Энрике больше не является наставником национальной команды.
«Благодарим Луиса Энрике за работу», – сказано в сообщении.
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52-летний Луис Энрике работал со сборной Испании с лета 2018 года. Под его руководством команда играла в полуфинале Евро-2020, где уступила в серии пенальти команде Италии.
🔴 OFICIAL | La @RFEF agradece a @LUISENRIQUE21 su trabajo al frente de la @SEFutbol— RFEF (@rfef) December 8, 2022
🔗 https://t.co/6Cib6cpJ1l#GraciasLuisEnrique pic.twitter.com/wkAIMu2utd
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