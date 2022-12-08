ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании

Королевская испанская федерация футбола уведомила о том, что Луис Энрике больше не является наставником национальной команды.

«Благодарим Луиса Энрике за работу», – сказано в сообщении.

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52-летний Луис Энрике работал со сборной Испании с лета 2018 года. Под его руководством команда играла в полуфинале Евро-2020, где уступила в серии пенальти команде Италии.