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Испания
08 декабря 2022, 13:34 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:00
1099
1

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании

У «фурии роха» будет новый наставник

08 декабря 2022, 13:34 | Обновлено 08 декабря 2022, 14:00
1099
1
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Королевская испанская федерация футбола уведомила о том, что Луис Энрике больше не является наставником национальной команды.

«Благодарим Луиса Энрике за работу», – сказано в сообщении.

52-летний Луис Энрике работал со сборной Испании с лета 2018 года. Под его руководством команда играла в полуфинале Евро-2020, где уступила в серии пенальти команде Италии.

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Луис Энрике сборная Испании по футболу
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Источник Sport.ua
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