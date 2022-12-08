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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 09:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:21
3135
1

Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ

Ханси Флик не мог завоевать доверие всей команды

08 декабря 2022, 09:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 10:21
3135
1
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Twitter

В сборной Германии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре произошел конфликт внутри команды.

Сообщается, что некоторые футболисты обвинили главного тренера команды Ханса-Дитера Флика в особом отношении к игрокам мюнхенской «Баварии».

Проблемы начались с акции протеста перед матчем 1-го тура группового этапа с Японией (1:2). Некоторые игроки не хотели принимать участия в каких-либо политических акциях.

Также футболистов смущали некоторые замены Флика, которые он делал по ходу турнира. Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц были явно недовольны ролью запасных на Мундиале.

К слову, на ЧМ-2022 немцы набрали 4 очка в группе и не смогли выйти в плей-офф соревнований.

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Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу Марк-Андре Тер Штеген Кай Хаверц
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Источник Sport Bild
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zelc006
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