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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:08
2786
0

ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии

Бундестим нашел оригинальный способ выразить свое мнение

23 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:08
2786
0
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира 2022 года в Катаре уже запомнился скандалами, связанными со страной-организатором турнира: ее много критиковали за нарушение прав человека.

При этом ФИФА делает все возможное для того, чтобы критики в адрес организаторов было как можно меньше. Участникам турнира запрещают критиковать организаторов и даже выражать протесты с помощью символики – например, капитанских повязок с надписью «One love».

Однако сборная Германии все же нашла способ выразить свой протест. Игроки Бундестима перед началом матча против Японии на общекомандном фото закрыли себе рты рукой, иллюстрируя проблемы со свободой слова во время турнира:

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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