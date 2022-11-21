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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:12
5222
6

ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму

Чиновникам не понравился дизайн футболок бельгийцев

21 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:12
5222
6
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
rfba.be

ФИФА обратился к представителям сборной Бельгии с просьбой изменить дизайн выездного комплекта формы команды на чемпионат мира-2022.

ФИФА не понравилась надпись «Love» (по-английски «любовь») на внутренней стороне футболки. Также из футболки требуют убрать элементы с радужными цветами.

Свой дебютный матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Бельгии проведет в среду, 23 ноября против Канады. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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Источник Het Nieuwsblad
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CheMP
форма как форма. ясен пень,что провоцируют,но если бы не акцентировали внимание - возможно,мало бы кто понял и отреагировал
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+10
Сергей Сергей
Как по мне топавая форма) даже и не думал что она для поддержки ЛГБТ
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+9
Fdail
Что уж там, предлагаю одевать абсолютно всех футболистов в джалабии в знак поддержки угнетенных три тысячи лет арабов. Умение прогинаться у чиновников ФИФА с каждым годом достигает  невероятных показателей. Мундиаль в 2030 году ждать в Иране, Венесуэле  или КНДР?
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+7
Remark
Дожились!
Настало время, когда слово "любовь" нельзя писать на футболке, радужные цвета тепла и солнца уже под запретом, слово "мир" или "война" нельзя говорить с уст (особенно, когда Вас собирается больше 1 человека), а когда убивают мирных людей и уничтожают инфраструктуру страны, чтобы люди замерзли - то это называют конфликтом (всего лишь на всего) или спецоперацией, а когда женщин ни во что не ставят, и топчут ногами как тряпку - то это не рабыня, а великие законы Востока. Жду, когда слово "мама" будет под строжайшим запретом!
П.С. Джордж Оруэлл просто "нервного курит в сторонке" сейчас в могиле.
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+7
Istm
Що зайвий раз доводить який Інфантіно (м)чудак і яка продажна фіфа останні років 10 мінімум.
То просто фашистам ЧС віддадуть, то країнам, які бажають нав'язувати свої закони. Ну не подобаються вам західні традиції, звички, розваги, моралі - ваше право. Але навіщо ви тягнете до себе неприйнятний для вас  форум, що присвячений грі, яка також придумана заходом.
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+5
Макс Максов
Фіфа і ЧС в Катарі, а до нього в кацапстані... Це найбільший сором світового футболу!
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+1
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