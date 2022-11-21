ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму

ФИФА обратился к представителям сборной Бельгии с просьбой изменить дизайн выездного комплекта формы команды на чемпионат мира-2022.

ФИФА не понравилась надпись «Love» (по-английски «любовь») на внутренней стороне футболки. Также из футболки требуют убрать элементы с радужными цветами.

Свой дебютный матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Бельгии проведет в среду, 23 ноября против Канады. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

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