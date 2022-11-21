ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
Чиновникам не понравился дизайн футболок бельгийцев
ФИФА обратился к представителям сборной Бельгии с просьбой изменить дизайн выездного комплекта формы команды на чемпионат мира-2022.
ФИФА не понравилась надпись «Love» (по-английски «любовь») на внутренней стороне футболки. Также из футболки требуют убрать элементы с радужными цветами.
Свой дебютный матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Бельгии проведет в среду, 23 ноября против Канады. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
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Настало время, когда слово "любовь" нельзя писать на футболке, радужные цвета тепла и солнца уже под запретом, слово "мир" или "война" нельзя говорить с уст (особенно, когда Вас собирается больше 1 человека), а когда убивают мирных людей и уничтожают инфраструктуру страны, чтобы люди замерзли - то это называют конфликтом (всего лишь на всего) или спецоперацией, а когда женщин ни во что не ставят, и топчут ногами как тряпку - то это не рабыня, а великие законы Востока. Жду, когда слово "мама" будет под строжайшим запретом!
П.С. Джордж Оруэлл просто "нервного курит в сторонке" сейчас в могиле.
То просто фашистам ЧС віддадуть, то країнам, які бажають нав'язувати свої закони. Ну не подобаються вам західні традиції, звички, розваги, моралі - ваше право. Але навіщо ви тягнете до себе неприйнятний для вас форум, що присвячений грі, яка також придумана заходом.