Евро-2023 U-17: сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора

Сегодня, 8 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 17 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).

32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 17 мая по 2 июня 2023 года в Венгрии. В финальный турнир выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Напомним, в квалификационном раунде Евро-2023 (U-17) юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза заняла первое место в своей группе, опередив команды Азербайджана (5:2), Лихтенштейна (7:0) и Боснии и Герцеговины (1:1).

По итогам жеребьевки элит-раунда «сине-желтые» попали в группу 6, где сыграют с командами Италии, Кипра и Ирландии.

Евро-2023 (U-17). Элит-раунд отбора