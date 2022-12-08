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Молодежные турниры
08 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 08 декабря 2022, 13:57
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Евро-2023 U-17: сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора

«Сине-желтые» сыграют с командами Италии, Кипра и Ирландии

08 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 08 декабря 2022, 13:57
701
0
Евро-2023 U-17: сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора
УАФ

Сегодня, 8 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 17 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).

32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 17 мая по 2 июня 2023 года в Венгрии. В финальный турнир выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Напомним, в квалификационном раунде Евро-2023 (U-17) юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза заняла первое место в своей группе, опередив команды Азербайджана (5:2), Лихтенштейна (7:0) и Боснии и Герцеговины (1:1).

По итогам жеребьевки элит-раунда «сине-желтые» попали в группу 6, где сыграют с командами Италии, Кипра и Ирландии.

Евро-2023 (U-17). Элит-раунд отбора

  • Группа 1: Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина, Беларусь.
  • Группа 2: Черногория, Уэльс, Шотландия, Исландия.
  • Группа 3: Нидерланды, Великобритания, Дания, Северная Ирландия.
  • Группа 4: Испания, Германия, Турция, Финляндия.
  • Группа 5: Португалия, Чехия, Польша, Словакия.
  • Группа 6: Италия, Украина, Кипр, Ирландия.
  • Группа 7: Бельгия, Норвегия, Хорватия, Словения.
  • Группа 8: Франция, Швейцария, Латвия, Албания.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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