Евро-2023 U-17: сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора
«Сине-желтые» сыграют с командами Италии, Кипра и Ирландии
Сегодня, 8 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 17 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).
32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону – 15 путевок в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 17 мая по 2 июня 2023 года в Венгрии. В финальный турнир выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.
Напомним, в квалификационном раунде Евро-2023 (U-17) юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза заняла первое место в своей группе, опередив команды Азербайджана (5:2), Лихтенштейна (7:0) и Боснии и Герцеговины (1:1).
По итогам жеребьевки элит-раунда «сине-желтые» попали в группу 6, где сыграют с командами Италии, Кипра и Ирландии.
Евро-2023 (U-17). Элит-раунд отбора
- Группа 1: Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина, Беларусь.
- Группа 2: Черногория, Уэльс, Шотландия, Исландия.
- Группа 3: Нидерланды, Великобритания, Дания, Северная Ирландия.
- Группа 4: Испания, Германия, Турция, Финляндия.
- Группа 5: Португалия, Чехия, Польша, Словакия.
- Группа 6: Италия, Украина, Кипр, Ирландия.
- Группа 7: Бельгия, Норвегия, Хорватия, Словения.
- Группа 8: Франция, Швейцария, Латвия, Албания.
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