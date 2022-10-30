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30 октября 2022, 17:01 | Обновлено 30 октября 2022, 17:04
166
0

Отбор Евро-2023. Украина U-17 вышла в элит-раунд с первого места

В последнем матче удалось добыть нужный результат с командой Боснии и Герцеговины

30 октября 2022, 17:01 | Обновлено 30 октября 2022, 17:04
166
0
Отбор Евро-2023. Украина U-17 вышла в элит-раунд с первого места
УАФ

30 октября матчем против Боснии и Герцеговины юношеская сборная Украины U-17 (футболисты старше 2006 года рождения) завершила выступление в квалификационном раунде Евро-2023.

Победы над Азербайджаном (5:2) и Лихтенштейном (7:0) гарантировали подопечным Юрия Мороза выход в элит-раунд. Так что в заключительном матче группы 2 украинцы спорили с боснийцами за первую строчку. Игра проходила на поле хозяев мини-турнира – в тренировочном центре боснийской футбольной федерации в Зенице.

Поединок завершился ничьей - 1:1. На 66-й минуте Пашко замкнул на дальней стойке передачу Калина, а в конце встречи Брекало ударом в «девятку» сравнял счет.

Ничейный результат позволил сине-желтым занять первую строчку в квартете. Теперь наши юноши ожидают жеребьевку элит-раунда, которая состоится 8 декабря.

Евро-2023 (U-17). Квалификационный раунд. Группа 2

24.10.2022

Азербайджан - Украина - 2:5
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн - 2:0

27.10.2022

Украина - Лихтенштейн - 7:0
Босния и Герцеговина - Азербайджан - 1:0

30.10.2022

Украина (U-17) - Босния и Герцеговина (U-17) - 1:1 (0:0)
Голы: Пашко (66) — Брекало (81).

Украина (U-17): Бакус, Бакай, Захарченко, Дегтярь (Сметана, 84), Дикий, Белый (Осипенко, 89), Ищенко, Хан (Коробов, 84), Пашко, Пономаренко (к) (Лобко, 89), Калин.
Босния и Герцеговина (U-17): Душкай, Куйракович, Челик (к), С. Попович, Терзич (Саджак, 55), Ризвич, Шилич, Авдич (Брекало, 73), Петрович (Дугич, 73), Шабич (Гарчевич) , 55), Зеничанин (А. Попович, 55).

Предупреждены: Пономаренко (39), Ищенко (67) – Шилич (89).

Лихтенштейн - Азербайджан - 0:8 (0:5)

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Источник Украинская ассоциация футбола
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