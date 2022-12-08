Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
Испания
08 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 21:42
2438
2

ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом

Украинский форвард будет выступать за «Райо Махадаонда»

08 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 21:42
2438
2
ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
ФК Райо Махадаонда

Испанский клуб «Райо Махадаонда» официально сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Романом Зозулей. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

С июля Зозуля находился в статусе свободного агента. Предыдущий сезон 33-летний украинский форвард провел в составе «Фуэнлабрады», за которую забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 35 матчах.

«Райо Махадаонда» выступает в лиге Примера дивизион RFEF, третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. После 15 туров команда занимает 17-е место и 20 клубов в чемпионате.

По теме:
Роман ЗОЗУЛЯ: «В этом году я жене признался в любви меньше раз, чем ВСУ»
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
Кубок Испании. Две команды Ла Лиги умудрились вылететь в первом раунде
Роман Зозуля Райо Махадаонда
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса
Футбол | 08 декабря 2022, 18:30 1
Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса
Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – об изменениях на тренерском мостике «Фурии рохи»

Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Футбол | 08 декабря 2022, 09:55 1
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ

Ханси Флик не мог завоевать доверие всей команды

Дарио СРНА: «С Де Дзерби Шахтер дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов»
Футбол | 08.12.2022, 18:56
Дарио СРНА: «С Де Дзерби Шахтер дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов»
Дарио СРНА: «С Де Дзерби Шахтер дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов»
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Футбол | 08.12.2022, 09:20
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 08.12.2022, 19:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Juzik
Пробиваем дно дальше.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
06.12.2022, 23:59 8
Футбол
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
07.12.2022, 17:40 15
Футбол
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
07.12.2022, 15:49 2
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
08.12.2022, 09:05
Бокс
Впервые за 8 дней. ВСУ уничтожили меньше 500 российских солдат
Впервые за 8 дней. ВСУ уничтожили меньше 500 российских солдат
08.12.2022, 09:47
Война
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
06.12.2022, 23:05 2
Футбол
Хохфильцен-2022. Где и когда смотреть гонки второго этапа Кубка мира
Хохфильцен-2022. Где и когда смотреть гонки второго этапа Кубка мира
08.12.2022, 04:04
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности