ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом

Испанский клуб «Райо Махадаонда» официально сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Романом Зозулей. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

С июля Зозуля находился в статусе свободного агента. Предыдущий сезон 33-летний украинский форвард провел в составе «Фуэнлабрады», за которую забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 35 матчах.

«Райо Махадаонда» выступает в лиге Примера дивизион RFEF, третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. После 15 туров команда занимает 17-е место и 20 клубов в чемпионате.