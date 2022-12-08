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  4. Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
WTA
08 декабря 2022, 22:01 | Обновлено 08 декабря 2022, 22:29
867
4

Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка выиграла у Софии Кенин на турнире в Анже

08 декабря 2022, 22:01 | Обновлено 08 декабря 2022, 22:29
867
4
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 53) в 1/8 финала турнира в Анже (Франция) обыграла Софию Кенин (США, WTA 240) в двух сетах за 1 час и 31 минуту.

WTA 125 Анже. Хард в помещении. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) [2] – София Кенин (США) – 6:4, 6:4

Отметим, что Кенин является чемпионкой Australian Open 2020. В прошлом раунде она обыграла другую украинку Даяну Ястремскую.

В четвертьфинале Калинина встретится с Кларой Таусон из Дании.

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Ангелина Калинина София Кенин WTA Анже
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
І ще одне, Кенін не є чемпіонкою АО 2022, не треба вводити в оману)))
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+1
Fdail
Ну перемога над Кенін зараз не є чимось вражаючим, сьогодні не 2020)), але всеодно молодчинка. Геля почала таки  грати на відміну від останніх місяців. Таусон - молода, "перспективна", але прохідна . Бажаю успіхів. 
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+1
Александр Науменко
Геля закінчує рік в першій півсотні. Привітання!
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0
PETP0
Клас!
Ответить
0
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