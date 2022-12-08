Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 53) в 1/8 финала турнира в Анже (Франция) обыграла Софию Кенин (США, WTA 240) в двух сетах за 1 час и 31 минуту.

WTA 125 Анже. Хард в помещении. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) [2] – София Кенин (США) – 6:4, 6:4

Отметим, что Кенин является чемпионкой Australian Open 2020. В прошлом раунде она обыграла другую украинку Даяну Ястремскую.

В четвертьфинале Калинина встретится с Кларой Таусон из Дании.