WTA08 декабря 2022, 22:01 | Обновлено 08 декабря 2022, 22:29
867
4
Калинина обыграла чемпионку Australian Open и вышла в четвертьфинал турнира
Украинская теннисистка выиграла у Софии Кенин на турнире в Анже
08 декабря 2022, 22:01 | Обновлено 08 декабря 2022, 22:29
867
4
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 53) в 1/8 финала турнира в Анже (Франция) обыграла Софию Кенин (США, WTA 240) в двух сетах за 1 час и 31 минуту.
WTA 125 Анже. Хард в помещении. 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) [2] – София Кенин (США) – 6:4, 6:4
Отметим, что Кенин является чемпионкой Australian Open 2020. В прошлом раунде она обыграла другую украинку Даяну Ястремскую.
В четвертьфинале Калинина встретится с Кларой Таусон из Дании.
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Комментарии 4
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І ще одне, Кенін не є чемпіонкою АО 2022, не треба вводити в оману)))
Ну перемога над Кенін зараз не є чимось вражаючим, сьогодні не 2020)), але всеодно молодчинка. Геля почала таки грати на відміну від останніх місяців. Таусон - молода, "перспективна", але прохідна . Бажаю успіхів.
Геля закінчує рік в першій півсотні. Привітання!
Клас!
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