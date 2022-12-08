Украина. Премьер лига08 декабря 2022, 18:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:26
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Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Владелец «Шахтера» любит азартные игры
08 декабря 2022, 18:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:26
1802
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Владелец и президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью американским СМИ рассказал о том, как заработал свои первые большие деньги:
«Могу честно вам сказать: свой первый капитал я заработал на игре в карты. Я понял, что карты – это тактика, стратегия, аналитический склад ума, практический подход и умение добиваться побед».
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у них была шайка и они ездили в поездах.
изображали азартную игру между собой, втягивали лоха, подпаивали и раздевали до трусов.
Ще цікаво поглянути на трудову книжку та трудову біографію великого трударя Донбасу в період з 1986 до 1991 рік.
З 1991 до 2021 рік особисто не чув жодного інтерв'ю Ахметова українською мовою. А він до речі був депутатом ВРУ і був зобов'язаний володіти державною мовою.
Слід сказати, що вся "українська аристократія" зліплена з плюс-мінус одного тіста та компонентів. Примітивна публіка з шаленими грошима. Що посіяли, те і пожнуть.