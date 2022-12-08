Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги

Владелец и президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью американским СМИ рассказал о том, как заработал свои первые большие деньги:

«Могу честно вам сказать: свой первый капитал я заработал на игре в карты. Я понял, что карты – это тактика, стратегия, аналитический склад ума, практический подход и умение добиваться побед».