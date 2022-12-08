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Украина. Премьер лига
08 декабря 2022, 18:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:26
1802
9

Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги

Владелец «Шахтера» любит азартные игры

08 декабря 2022, 18:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 18:26
1802
9
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Владелец и президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью американским СМИ рассказал о том, как заработал свои первые большие деньги:

«Могу честно вам сказать: свой первый капитал я заработал на игре в карты. Я понял, что карты – это тактика, стратегия, аналитический склад ума, практический подход и умение добиваться побед».

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Источник Washington Post
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Комментарии 9
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Виктор Войцеховский
Он откупился от ментов за 1 убийство, вместе с братцем, ещё в 1989 году. Так и зарабатывал. ОПГ под контролем Солнцевских. 
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+4
Gargantua
это секрет Полишинеля.
у них была шайка и они ездили в поездах.
изображали азартную игру между собой, втягивали лоха, подпаивали и раздевали до трусов.
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+4
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DK1961
Пусть лучше расскажет, как заказал убийство Брагина. С этого и началось строительство его олигархической компании
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+3
Rolan Stkomarovskiy
Було би цікаво поглянути на шкільний атестат генія бізнесу Ріната Ахметова та і табелі успішності по рокам зі школи. 
Ще цікаво поглянути на трудову книжку та трудову біографію великого трударя Донбасу в період з 1986 до 1991 рік. 
З 1991 до 2021 рік особисто не чув жодного інтерв'ю Ахметова українською мовою. А він до речі був депутатом ВРУ і був зобов'язаний володіти державною мовою. 
Слід сказати, що вся "українська аристократія" зліплена з плюс-мінус одного тіста та компонентів. Примітивна публіка з шаленими грошима. Що посіяли, те і пожнуть.
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+2
avk2307
А теперь меценат главный с одной стороны а с другой главный выгодополучатель)
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0
Dar Veter
Постоянно сдавал себе чистый мизер.
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-3
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