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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 13:11 | Обновлено 22 ноября 2022, 13:14
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Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве

Надеется, что матчи «Шахтера» и «Динамо» вернутся в Донецк

22 ноября 2022, 13:11 | Обновлено 22 ноября 2022, 13:14
307
0
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
argumentua.com

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил с 64-летием президента «Динамо» Игоря Суркиса. Ахметов надеется, что Украина победит российских оккупантов, а большой футбол вернется в уже мирный Киев, а также в освобожденный от захватчиков Донецк.

«Дорогой Игорь Михайлович. Примите мои искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю дня рождения.

С Вашим именем связана современная эпоха в истории киевского «Динамо». 20 лет как президент и всю свою жизнь как страстный болельщик Вы связаны с клубом, отдаете ему все силы и время, всем сердцем радуетесь победам команды и вместе с ней проходите через трудности. Ваша преданность «Динамо» и огромная любовь к футболу вызывают только уважение и достойны самых громких аплодисментов.

Искренне ценю не только нашу дружбу, но и соперничество наших клубов. Матчи «Динамо» и «Шахтера» всегда были и будут самым ярким противостоянием украинского футбола. Но сегодня нас объединяет общая цель и стремление к общей победе – победе Украины и украинского народа. Верю, что этот день скоро наступит, в нашу страну вернутся спокойствие и благополучие, а мы вновь увидимся с Вами на стадионе и будем наслаждаться красивым футболом на «Донбасс Арене» в свободном украинском Донецке и на НСК «Олимпийский» в мирном процветающем Киеве.

От всего сердца желаю мира и добра, крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма, счастья и всего самого наилучшего Вам и Вашим родным. Пусть «Динамо» радует Вас своей игрой, дарит самые положительные эмоции и незабываемые моменты!», — написал Ахметов.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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