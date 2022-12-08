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Молодежные турниры
08 декабря 2022, 10:58 |
646
0

Евро-2024 U-19: сборная Украины получила соперников в квалификации

«Сине-желтые» сыграют с командами Словакии, Косово и Мальты

08 декабря 2022, 10:58 |
646
0
Евро-2024 U-19: сборная Украины получила соперников в квалификации
УЕФА

Сегодня, 8 декабря, юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2005 года рождения), возглавляемая Олегом Кузнецовым, узнала имена соперников в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19).

Процедура жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Сборная Украины находилась в первой корзине посева.

Волей жребия «сине-желтые» попали в группу 7 вместе с командами Словакии, Косово и Мальты.

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-19)

  • Группа 1: Франция, Дания, Исландия, Эстония.
  • Группа 2: Норвегия, Венгрия, Латвия, Гибралтар.
  • Группа 3: Сербия, Шотландия, Болгария, Андорра.
  • Группа 4: Италия, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн.
  • Группа 5: Германия, Польша, Северная Македония, Казахстан.
  • Группа 6: Испания, Грузия, Кипр, Молдова.
  • Группа 7: Украина, Словакия, Косово, Мальта.
  • Группа 8: Турция, Греция, Белоруссия, Литва.
  • Группа 9: Израиль, Хорватия, Армения, Фарерские острова.
  • Группа 10: Чехия, Румыния, Финляндия, Сан-Марино.
  • Группа 11: Нидерланды, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Люксембург.
  • Группа 12: Англия, Австрия, Уэльс, Черногория.
  • Группа 13: Ирландия, Бельгия, Словения, Албания.

Мини-турниры в 13-ти группах состоятся в период с 4 по 12 сентября, с 9 по 17 октября или с 13 по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года.

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Источник Sport.ua
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