Кто такой Гонсалу Рамуш? О герое Португалии, посадившем на банку Роналду

6 декабря главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш удивил многих – опытный наставник решил впервые на ЧМ-2022 оставить вне стартового состава лидера национальной команды Криштиану Роналду, а с первых минут довериться 21-летнему форварду Гонсалу Рамушу. Последний до матча 1/8 финала против Швейцарии дважды появлялся на полях Катара, но оба раза – против Ганы и Уругвая – исключительно на замену.

Еще до старта матча Сантуш объяснил свое решение оставить на «банке» Роналду тактическими соображениями. Вдаваться в подробности наставник сборной Португалии не пожелал, однако заявил, что этот ход не стал для него спонтанным, потому как команда работала над таким вариантом несколько дней.

Надо признавать, что до начала матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Португалией и Швейцарией вокруг него у всех на устах была только одна-единственная фамилия – Криштиану Роналду. Звезда № 1 португальского футбола всех времен еще до турнира в Катаре успела стать завидным гостем передовиц, когда расторгла контракт с «Манчестер Юнайтед». Когда Роналду остался вне старта еще и в национальной сборной, обсуждать что-то иное в аспекте игры Португалии могли лишь закостенелые аналитики, а ключевые акценты болельщицких масс были направлены именно на ситуацию вокруг Криштиану.

Но после финального свистка, который засвидетельствовал убедительную победу Португалии над Швейцарией со счетом 6:1, и проход пиренейцев в четвертьфинал, болельщиков и СМИ уже не так сильно беспокоила фигура Роналду. Куда активнее они обсуждали феноменальное выступление Гонсалу Рамуша, оформившего свой первый хет-трик за португальскую сборную.

***

Кто же стал новым героем Португалии, заставив (как минимум на какое-то время) всех болельщиков этой сборной забыть о Криштиану Роналду, и фактически усадив прежнего вождя команды на «банку»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш и Пепе

Гонсалу Рамуш появился на свет 20 июня 2001 года в городе Ольян, население которого едва-едва превышает 40 тысяч жителей. Играть в футбол мальчишка начинал в рядах местного «Ольяненсе», затем недолго поиграл за «Лоле», прежде чем в 2013-м влился в ряды академии «Бенфики». Долгое время Рамуш ничем не выделялся на фоне сверстников, а потому о нем могли знать разве что узко специализирующиеся на изучении молодежи специалисты.

Впервые заявить о себе Гонсалу Рамушу удалось в 2019 году. В январе он в 17,5 лет дебютировал за резервный состав «Бенфики» в Сегунде (второму по рангу дивизионе в системе профессиональных футбольных лиг Португалии), когда вышел на замену в матче против дубля «Браги» (2:3). Тот поединок оказался абсолютно провальным для юного форварда, который фактически вышел сыграть на позиции центрального атакующего полузащитника. За 13 отведенных ему на поле минут Рамуш не сумел сделать абсолютно ничего – на его счету оказалось 7 технико-тактических действий, но ни одно из них не стало успешным – 0 ударов, 0 передач и 0 выигранных единоборств из 5-ти…

Казалось бы, после такого Гонсалу стоило бы надолго забыть о выступлениях даже за дубль «Бенфики» (по крайней мере, в Украине многие тренеры бы после такого невнятного дебюта молодого парня наверняка отправили бы того обратно гонять мяч за юниоров), но ситуация развивалась абсолютно в ином направлении. Рамуш сыграл еще несколько поединков за «Бенфику» В, и даже отличился голевой передачей в матче против «Ароуки» (3:1), а затем в составе молодежной сборной Португалии отправился в Армению на розыгрыш финальной части чемпионата Европы U-19.

Именно европейское молодежное первенство 2019 года стало первым серьезным успехом в профессиональной карьере Рамуша. На турнире, где Португалия заняла второе место, Гонсалу стал лучшим бомбардиром, наколотив в ворота соперников 4 мяча. Причем, как и на ЧМ-2022 в Катаре, юному форварду удалось записать на свой счет хет-трик – в полуфинале против Ирландии (4:0).

В клубе начали доверять Рамушу побольше, однако добраться до приглашения в первую команду Гонсалу удалось лишь спустя год. За «Бенфику» форвард дебютировал в португальской Примейре 21 июля 2020 года в матче против «Авеша», причем этот матч сразу же стал невероятно успешным для недавно отпраздновавшего свой 19-й день рождения парня. Рамуш появился на поле на 87-й минуте, когда тренерам пришлось менять получившего повреждение Пицци. Тот забил второй гол «Бенфики», благодаря чему «орлы» к концовке игры побеждали со счетом 2:0…

Несмотря на то, что на поле Рамуш в первом матче за «Бенфику» провел всего-навсего 9 минут (с учетом компенсированного времени), ему удалось оформить дубль, причем всего Гонсалу нанес по воротам соперника два удара, и оба оказались точными. Это был момент триумфа, который показал наставникам и руководству «орлов», что в их молодежной и резервной команде появился нападающий, на которого можно будет делать ставку в будущем.

Спустя две с небольшим недели после игры против «Авеша», Рамуш отличился дублем уже за «Бенфику» U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо». Затем молодой форвард забил за молодежку два гола «Реалу», а за «Бенфику» В отличился дублями в воротах «Вилафранкенсе» и «Шавеша», а также положил хет-трик «Каза Пия».

По итогам сезонов-2019/20 и 2020/21 Рамуш всего сыграл за «Бенфику» 5 матчей в рамках Примейры, каждый раз появляясь на поле на последних минутах. Однако это не помешало бомбардиру отличиться 4 забитыми мячами, а в Сегунде-2020/21 еще и 11 голами в 12 матчах. Поэтому неудивительно, что начиная с сезона-2021/22 Рамуша стали чаще подпускать к матчам за первую команду, и форвард в 29 играх (17 – в основе) сумел отличиться 7 забитыми мячами.

Собственно, в это время в карьере Рамуша в «Бенфике» и произошел переломный момент. После того, как лиссабонский клуб потратил 17 миллионов евро на выкуп у «Гента» украинского форварда Романа Яремчука, шансы Гонсалу на попадание в основу «орлов» оценивались как крайне невысокие. Это заставило молодого форварда задуматься о целесообразности смены клуба, однако «Бенфика» угодила в игровой кризис, что привело к увольнению Жорже Жезуша. На место маститого специалиста был назначен Нелсон Вериссимо, которому Рамуш был прекрасно знаком по совместной работе в резервной команде «Бенфики», где этот наставник и трудился до карьерного повышения.

Именно при Вериссимо Рамуш стал регулярно попадать в стартовый состав «Бенфики» на матчи Примейры, в то время как Роман Яремчук утратил роль игрока основы. Оба форварда в сезоне-2021/22 пребывали в тени великолепного Дарвина Нуньеса, который наколотил 26 голов в 28 матчах чемпионата, после чего был продан в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро. Однако руководство «Бенфики» вряд ли бы пошло на продажу своего ключевого бомбардира, если бы в составе первой команды не видело преемника для голеадора в лице Гонсалу Рамуша.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш против Александра Сироты

Летом нынешнего года «Бенфику» покинул не только Нуньес, но и Роман Яремчук. Украинец был продан в «Брюгге», после чего безоговорочным лидером атак «орлов» стал 21-летний Рамуш. До старта ЧМ-2022 Гонсалу успел сыграть в 21 поединке за «Бенфику» во всех турнирах сезона-2022/23, отличившись 14 голами и 6 ассистами. Украинские болельщики наверняка прекрасно запомнили этого форварда по матчам квалификационной стадии Лиги чемпионов против «Динамо». В частности, в выездном для «орлов» поединке Рамуш забил один из двух мячей в ворота Бущана, а в домашнем (3:0) – ассистировал Давиду Нересу, который оформил разгром «бело-синих».

***

Интересно, что еще до упомянутых матчей против «Динамо» в британской прессе сообщалось о том, что Гонсалу Рамуш может покинуть «Бенфику» и перебраться в английскую Премьер-лигу. Авторитетное издание Sky Sports в середине августа информировало, что «Ньюкасл» предложил «орлам» за молодого форварда 30 миллионов евро, но этой суммы оказалось недостаточно, чтобы Гонсалу отбыл в стан «сорок».

В целом в руководстве «Бенфики» в очередной раз не прогадали. Нынешняя оценочная стоимость Рамуша на Transfermarkt равна 24 миллионам евро, но после яркого перформанса на ЧМ-2022 в Катаре, а также результативной игры в первой половине клубного сезона, она обязательно вырастет, причем вполне вероятно, что даже в несколько раз.

В матче против Швейцарии Рамуш не только оформил хет-трик, став автором первого такого действа в рамках плей-офф со времен ЧМ-1990, но еще и добавил к этому голевую передачу на Рафаэла Геррейро. Более того, в поединке 1/8 финала Гонсалу нанес 5 ударов по воротам швейцарцев, и все 5 пришлись в створ! Единственное, чем Рамуш не может похвастаться по итогам португальско-швейцарской баталии – это качество единоборств, потому как за форвардом остались только 4 дуэли из 15-ти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш забивает в ворота Янна Зоммера

Впрочем, Фернанду Сантушу и без того будет над чем подумать перед четвертьфинальной битвой с Марокко. И далеко не факт, что наставнику стоит возвращать в стартовый состав Криштиану Роналду, ведь тот проводит уже пятый в своей карьере чемпионат мира, но до сих пор так и не забивал в поединках стадии плей-офф, а Гонсалу Рамушу, сыгравшему пока лишь 4 матча за сборную Португалии, уже удалось на таком уровне отличиться хет-триком…