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Лига чемпионов
17 августа 2022, 22:43 | Обновлено 17 августа 2022, 22:50
3880
0

ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес

Цыганков отдал неточную передачу, и второй гол орлов забил Гонсалу Рамуш

17 августа 2022, 22:43 | Обновлено 17 августа 2022, 22:50
3880
0
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
BT

В среду, 17 августа, проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и португальская «Бенфика».

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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 22:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

Цыганков отдал неточную передачу, и второй гол орлов забил Гонсалу Рамуш.

2:0. Гонсалу Рамуш, 37 мин.

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Источник Sport.ua
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