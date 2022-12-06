Все дело в тактике. Сантуш рассказал, почему оставил Роналду в запасе
Оказывается, такой вариант готовился заранее и никак не связан с поведением Роналду
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал, почему не поставил звездного форварда Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу против Швейцарии:
«Это никак не связано с матчем против Южной Кореи, этот вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней.
Тактическое решение, не более того. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня, то очень поможет Португалии».
Отметим, что в матче против Южной Кореи Роналду повздорил с игроком команды-соперника. Также Криштиану был недоволен тем, что Сантуш поменял его во всех 3-х играх группового этапа.
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