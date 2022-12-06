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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 21:12 |
1163
0

Все дело в тактике. Сантуш рассказал, почему оставил Роналду в запасе

Оказывается, такой вариант готовился заранее и никак не связан с поведением Роналду

06 декабря 2022, 21:12 |
1163
0
Все дело в тактике. Сантуш рассказал, почему оставил Роналду в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал, почему не поставил звездного форварда Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу против Швейцарии:

«Это никак не связано с матчем против Южной Кореи, этот вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней.

Тактическое решение, не более того. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня, то очень поможет Португалии».

Отметим, что в матче против Южной Кореи Роналду повздорил с игроком команды-соперника. Также Криштиану был недоволен тем, что Сантуш поменял его во всех 3-х играх группового этапа.

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Источник Sport.ua
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