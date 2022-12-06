Португалия – Швейцария. Роналду – в запасе! Стартовые составы на матч

Во вторник, 6 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют Португалия и Швейцария.

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Стартовый свисток мексиканского рефери Сезара Артуро Рамоса Паласуэлоса из Кульякана прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч:

Португалия: Диогу Кошта, Герейро, Диаш, Пепе, Далот, Карвальо, Отавио, Силва, Фернандеш, Рамос, Феликс

Швейцария: Соммер, Родригес, Аканжи, Шер, Фернандес, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.