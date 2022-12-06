Португалия – Швейцария. Роналду – в запасе! Стартовые составы на матч
Поединок начнется в 21:00 по Киеву
Во вторник, 6 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток мексиканского рефери Сезара Артуро Рамоса Паласуэлоса из Кульякана прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч:
Португалия: Диогу Кошта, Герейро, Диаш, Пепе, Далот, Карвальо, Отавио, Силва, Фернандеш, Рамос, Феликс
Швейцария: Соммер, Родригес, Аканжи, Шер, Фернандес, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022
Состоится ли бой за все титулы?