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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 20:55 |
4033
0

Португалия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Смотрите 6 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022

06 декабря 2022, 20:55 |
4033
0
Португалия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Швейцарии.

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Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Кто может сыграть за Португалию

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Данилу Перейра (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Матеус Нунес («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

Кто может сыграть за Швейцарию

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Йонас Омлин («Монпелье»), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»).

Португалия - Швейцария
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Трансляция матча В эфире

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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