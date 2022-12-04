Проблемы и в сборной? Роналду недоволен тренером Португалии
Звездному футболисту не нравится, что его меняют на Мундиале
Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.
Сообщается, что лидеру португальской сборной не нравится , что наставник португальцев менял его во вторых таймах каждого матча на групповом этапе. Криштиану хочет проводить на поле как можно больше времени. Ситуация находится на контроле у Федерации футбола Португалии, которая пытается не допустить дестабилизации своей сборной во время ЧМ-2022.
Отметим, что Португалия выиграла группу H, где также играли Уругвай, Южная Корея и Гана. В 1/8 финала ЧМ-2022 команда Фернанду Сантуша сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится 6 декабря, стартовые свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
К слову, ранее Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с руководством клуба.
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