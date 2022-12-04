Проблемы и в сборной? Роналду недоволен тренером Португалии

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.

Сообщается, что лидеру португальской сборной не нравится , что наставник португальцев менял его во вторых таймах каждого матча на групповом этапе. Криштиану хочет проводить на поле как можно больше времени. Ситуация находится на контроле у Федерации футбола Португалии, которая пытается не допустить дестабилизации своей сборной во время ЧМ-2022.

Отметим, что Португалия выиграла группу H, где также играли Уругвай, Южная Корея и Гана. В 1/8 финала ЧМ-2022 команда Фернанду Сантуша сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится 6 декабря, стартовые свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

К слову, ранее Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с руководством клуба.

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