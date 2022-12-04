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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 15:59 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:08
1963
2

Проблемы и в сборной? Роналду недоволен тренером Португалии

Звездному футболисту не нравится, что его меняют на Мундиале

04 декабря 2022, 15:59 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:08
1963
2
Проблемы и в сборной? Роналду недоволен тренером Португалии
Instagram. Криштиану Роналду

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.

Сообщается, что лидеру португальской сборной не нравится , что наставник португальцев менял его во вторых таймах каждого матча на групповом этапе. Криштиану хочет проводить на поле как можно больше времени. Ситуация находится на контроле у Федерации футбола Португалии, которая пытается не допустить дестабилизации своей сборной во время ЧМ-2022.

Отметим, что Португалия выиграла группу H, где также играли Уругвай, Южная Корея и Гана. В 1/8 финала ЧМ-2022 команда Фернанду Сантуша сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится 6 декабря, стартовые свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

К слову, ранее Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с руководством клуба.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Correio da Manhã
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Kain_X_Rain
Хто повідомляе ? Кому повідомляе ? Про Мудрика сьогодні вже писали,годі
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+1
introvert
Топ щоденних новин спортуа: Мудрик і Роналду.
1.Гранди клубного футболу, мортал комбат (ЛЧ відпочиває).  Мудрик - приз переможцю))
Друге, але не менш важливе: ким сьогодні незадоволений Кріштіану?
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