РОНАЛДУ – о конфликте с игроком Южной Кореи: «Я сказал ему заткнуться»

37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что произошло между ним и игроком сборной Южной Кореи на 65-й минуте матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022, когда он покидал поле, будучи замененным. Игра, напомним, завершилась победой корейцев со счетом 2:1.

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«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.

Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», – признался Роналду после матча.