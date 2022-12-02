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  4. РОНАЛДУ – о конфликте с игроком Южной Кореи: «Я сказал ему заткнуться»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 02 декабря 2022, 22:02
2060
1

РОНАЛДУ – о конфликте с игроком Южной Кореи: «Я сказал ему заткнуться»

Португалец выразил презрение сопернику

02 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 02 декабря 2022, 22:02
2060
1
РОНАЛДУ – о конфликте с игроком Южной Кореи: «Я сказал ему заткнуться»
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что произошло между ним и игроком сборной Южной Кореи на 65-й минуте матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022, когда он покидал поле, будучи замененным. Игра, напомним, завершилась победой корейцев со счетом 2:1.

«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.

Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», – признался Роналду после матча.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Roma513
Слишком много его, и один негатив какойто...утомил
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