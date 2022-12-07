Гонсалу Рамуш стал автором первого с 1990 года хет-трика в плей-офф ЧМ
В более юном возрасте исполняли «трюк со шляпой» только три игрока
21-летний форвард Гонсалу Рамуш стал автором четвертого португальского хет-трика в финальных турнирах чемпионатов мира. В 1966 году в четвертьфинале Эусебиу забил 4 мяча КНДР (5:3), в 2002-м Паулета трижды поразил ворота Польши (4:0), а в 2018-м Криштиану Роналду отметился тремя голами в матче с Испанией (3:3).
Между тем хет-трик Гонсалу Рамуша стал первым на мундиалях на стадии плей-офф с 1990 года, когда чех Томаш Скугравы в 1/8 финала поставил три автографа в воротах сборной Коста-Рики (4:1).
К слову, в более юном возрасте исполняли «трюк со шляпой» на чемпионатах мира только бразилец Пеле, американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые авторы хет-триков в финальных турнирах чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 275 дней
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
24.06.1958
|
1/2
|
Франция
|
5:2
|
20 лет 255 дней
|
Берт ПЭТНОУД
|
США
|
17.07.1930
|
ГТ
|
Парагвай
|
3:0
|
20 лет 292 дня
|
Флориан АЛЬБЕРТ
|
Венгрия
|
03.06.1962
|
ГТ
|
Болгария
|
6:1
|
21 год 169 дней
|
ГОНСАЛУ РАМУШ
|
Португалия
|
06.12.2022
|
1/8
|
Швейцария
|
6:1
|
21 год 347 дней
|
Эрнст ВИЛИМОВСКИ
|
Польша
|
05.06.1938
|
1/8
|
Бразилия
|
5:6
|
22 года 156 дней
|
Карлос БОРХЕС
|
Уругвай
|
19.06.1954
|
ГТ
|
Шотландия
|
7:0
|
22 года 178 дней
|
Оскар МИГЕС
|
Уругвай
|
02.07.1950
|
ГТ
|
Боливия
|
8:0
|
22 года 189 дней
|
Гонсало ИГУАИН
|
Аргентина
|
17.06.2010
|
ГТ
|
Корея
|
4:1
|
22 года 289 дней
|
Джердан ШАКИРИ
|
Швейцария
|
25.06.2014
|
ГТ
|
Гондурас
|
8:0
|
22 года 347 дней
|
Эмилио БУТРАГЕНЬО
|
Испания
|
18.06.1986
|
1/8
|
Дания
|
5:1
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