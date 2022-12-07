Гонсалу Рамуш стал автором первого с 1990 года хет-трика в плей-офф ЧМ

21-летний форвард Гонсалу Рамуш стал автором четвертого португальского хет-трика в финальных турнирах чемпионатов мира. В 1966 году в четвертьфинале Эусебиу забил 4 мяча КНДР (5:3), в 2002-м Паулета трижды поразил ворота Польши (4:0), а в 2018-м Криштиану Роналду отметился тремя голами в матче с Испанией (3:3).

Между тем хет-трик Гонсалу Рамуша стал первым на мундиалях на стадии плей-офф с 1990 года, когда чех Томаш Скугравы в 1/8 финала поставил три автографа в воротах сборной Коста-Рики (4:1).

К слову, в более юном возрасте исполняли «трюк со шляпой» на чемпионатах мира только бразилец Пеле, американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые авторы хет-триков в финальных турнирах чемпионатов мира