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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 13:43 | Обновлено 07 декабря 2022, 14:02
286
0

Гонсалу Рамуш стал автором первого с 1990 года хет-трика в плей-офф ЧМ

В более юном возрасте исполняли «трюк со шляпой» только три игрока

07 декабря 2022, 13:43 | Обновлено 07 декабря 2022, 14:02
286
0
Гонсалу Рамуш стал автором первого с 1990 года хет-трика в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

21-летний форвард Гонсалу Рамуш стал автором четвертого португальского хет-трика в финальных турнирах чемпионатов мира. В 1966 году в четвертьфинале Эусебиу забил 4 мяча КНДР (5:3), в 2002-м Паулета трижды поразил ворота Польши (4:0), а в 2018-м Криштиану Роналду отметился тремя голами в матче с Испанией (3:3).

Между тем хет-трик Гонсалу Рамуша стал первым на мундиалях на стадии плей-офф с 1990 года, когда чех Томаш Скугравы в 1/8 финала поставил три автографа в воротах сборной Коста-Рики (4:1).

К слову, в более юном возрасте исполняли «трюк со шляпой» на чемпионатах мира только бразилец Пеле, американец Берт Пэтноуд и венгр Флориан Альберт.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые авторы хет-триков в финальных турнирах чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

17 лет 275 дней

ПЕЛЕ

Бразилия

24.06.1958

1/2

Франция

5:2

20 лет 255 дней

Берт ПЭТНОУД

США

17.07.1930

ГТ

Парагвай

3:0

20 лет 292 дня

Флориан АЛЬБЕРТ

Венгрия

03.06.1962

ГТ

Болгария

6:1

21 год 169 дней

ГОНСАЛУ РАМУШ

Португалия

06.12.2022

1/8

Швейцария

6:1

21 год 347 дней

Эрнст ВИЛИМОВСКИ

Польша

05.06.1938

1/8

Бразилия

5:6

22 года 156 дней

Карлос БОРХЕС

Уругвай

19.06.1954

ГТ

Шотландия

7:0

22 года 178 дней

Оскар МИГЕС

Уругвай

02.07.1950

ГТ

Боливия

8:0

22 года 189 дней

Гонсало ИГУАИН

Аргентина

17.06.2010

ГТ

Корея

4:1

22 года 289 дней

Джердан ШАКИРИ

Швейцария

25.06.2014

ГТ

Гондурас

8:0

22 года 347 дней

Эмилио БУТРАГЕНЬО

Испания

18.06.1986

1/8

Дания

5:1
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Источник Sport.ua
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