Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии

В ФИФА начали дисциплинарное расследования по сборной Сербии за предполагаемые неправомерные действия игроков и болельщиков, включая оскорбительные выкрики во время матча чемпионата мира 2022 против Швейцарии.

Напряженность вспыхнула на трибунах и на поле в матче-реванше их скандальной игры на ЧМ-2018, возродившей этническое соперничество на Балканах. Швейцария одержала победу со счетом 3:2, заодно выбив Сербию из турнира.

Капитаном сборной Швейцарии в пятничном матче был Гранит Джака, а Джердан Шакири забил первый гол. Оба швейцарских игрока имеют этнические албанские корни и родственные связи с Косово, провозгласившим независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает суверенитет Косово.

В ФИФА не уточняют, какие именно инциденты на стадионе 974 привели к обвинениям, связанным с «неправомерным поведением игроков и официальных лиц». Антикосовские кричалки были слышны от некоторых болельщиков Сербии, которые в первом тайме даже подвергли Шакири словесным оскорблениям.

Несколько резервных игроков сборной Сербии выбежали на поле во втором тайме, когда арбитр не использовал видеопросмотр для изучения ситуации с возможным пенальти.

В ФИФА, руководящем органе мирового футбола, не назвали график рассмотрения дисциплинарного дела. Наказания могут быть применены, когда Сербия в следующий раз сыграет соревновательные матчи – это будет в марте в отборочной группе чемпионата Европы 2024.