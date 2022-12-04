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Чемпионат Европы
04 декабря 2022, 04:40 |
579
1

Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»

Оскорбления Стойковича повлекла за собой схватку между игроками

04 декабря 2022, 04:40 |
579
1
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Twitter. Драган Стойкович

В пятницу, 2 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Сербии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев. Из-за этого поражения сербы вылетели с Мундиаля.

Во время матча произошло два неприятных эпизода. После того, как Швейцария забила второй гол в ворота сербов, главный тренер сербской команды Драган Стойкович неадекватно повел себя в адрес футболистов команды соперника:

«Я е*** ваших шиптарских матерей», – воскликнул специалист.

Шиптар – славянизированная форма самоназвания албанцев и является оскорбительным клеймом этой нации. Отметим, что несколько игроков сборной Швейцарии имеют албанские корни.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Сербии по футболу сборная Швейцарии по футболу Сербия - Швейцария Драган Стойкович
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Источник Sport.ua
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K_Sarioglo@i.ua
Серби знов демонструють своє гнилувате нутро.
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