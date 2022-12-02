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Сербия
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Швейцария
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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 23:49
2944
10

Друзья россии наказаны. Швейцария оставила Сербию за бортом ЧМ-2022

Швейцарцы обыграли сербов со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала Мундиаля в Катаре

02 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 23:49
2944
10
Друзья россии наказаны. Швейцария оставила Сербию за бортом ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцария и Сербия подарили голевую феерию болельщикам. Вместе с Бразилией швейцарцы вышли в плей-офф. Перед началом Мундиаля именно эти две сборные считались главными фаворитами на выход из группы G. Но, справедливости ради, сербы играли неплохо. Тем не менее, украинские фанаты однозначно довольным вылетом друзей россии, да и если смотреть чисто по-футбольному: Швейцария куда интереснее и стабильнее играет с топ-сборными.

Getty Images/Global Images Ukraine

С первых минут было заметно, как команды жаждут победы и прохода в 1/8 финала ЧМ. Тому подтверждение голевой момент швейцарцев уже на первой минуте игры, когда Эмболо просто неудачно пробил по центру ворот. Спустя минуту Джака бил с линии штрафной, но голкипер сербов сделал крутой сейв, не позволив Швейцарии быстро выйти вперед. Со 2-й минуты до 20-й игра проходила под диктовку сербов. За эти 18 минут Живкович успел попасть в штангу, несколько раз были опасные прострелы и неакцентированные удары. Но на 20-й минуте лидер сборной Швейцарии Шакири после паса Соу пробил, мяч зацепил кого-то из защитников и оказался в сетке ворот после рикошета, Ваня Милинкович-Савич был бессилен. Ответного гола долго ждать не пришлось. Сербы продолжили наседать на ворота Швейцарии и на 26-й минуте Митрович забил гол после невероятно точной передачи Тадича. На 31-й минуте Шакири упустил шанс оформить дубль. После прекрасного паса Джердан пробил выше ворот из-за пределов вратарской. Спустя 5 минут сербы вышли вперед – отметился Влахович после удара перед штрафной в нижний правый угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Дальше игра проходила под контролем швейцарцев, было несколько опасных забросов, но до голевых моментов не доходило в плоть до 44-й минуты. Тогда Видмер отдал изысканный пас на Эмболо, который ударом в упор расстрелял ворота сербов. Со счетом 2:2 команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался двумя желтыми для игроков Сербии. Но и не только этим... На 48-й минуте после отличной передачи от Варгаса Фройлер вывел Швейцарию вперед и практически гарантировал своей команде участие в плей-офф. Швейцарии хватало и ничьи, так как даже при победе Камеруна над Бразилией (что и произошло) и ничейном исходе в их матче, у Швейцарии и Камеруна было бы одинаково очков, разница и голы были бы одинаковыми, а личная встреча осталась за европейцами. Хотя какая разница, что могло бы быть? Итог один и он на табло.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сербы пытались атаковать, создавать моменты, но получилось так, что именно Швейцария могла забить еще два. На 57-й минуте Эмболо каким-то чудом с убойной позиции пробил выше ворот, а ближе к концу встречи Фернандес вышел один-на-один с голкипером и не реализовал момент.

Швейцария в 1/8 финала сыграет с Португалией. Учитывая то, как швейцарцы умеют биться до последнего, шансы на проход дальше у них имеются, причем неплохие. А Сербия с 1 очком и 5 забитыми голами отправляется домой. Ну, такова судьба сторонников страны-агрессора...

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира 2022. Группа G. 3-й тур

Сербия – Швейцария – 2:3

Митрович, 27, Влахович, 35 – Шакири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48

С. Милинкович-Савич, 47, Павлович, 56, Гудель, 81, Митрович, 82, Миленкович, 90+5 – Отмер, 15, Варгас, 34, Джака, 90+5, Шер, 90+9

Сербия: В.Милинокович-Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Митрович, Тадич (Джуричич, 78), Живкович (Радоньич, 78), Лукич, Костич, С.Милинкович-Савич (Максимович, 68), Влахович (Йович, 55).

Швейцария: Кобиль, Видмер, Аканджи, Эмболо (Окафор, 90+6), Фройлер, Джака, Шер, Родригес, Соу (Фернандес, 68), Варгас (Фасснахт, 83), Шакири (Закария, 69).

Арбитр: Ф. Рапаллин (Аргентина).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Barry
катар, саудиты, иран, сербы идут в ж... просто праздник какой-то!
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+4
Tasha19
Джака такий Джака))
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+1
pol-55
Клас!Тільки тренеру Швейцарії не треба ставити на наступний матч 5го номера(несхожий на швей-ца)так я.к. він був присутний у двох голах в свої ворота.Ах ще серби як завжди скаженіють коли програють.
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-1
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ass36
Лидеры групп последние матчи сливают, ЧМ дигродировал, скоро будут третий составы на ЧМ выставлять. 
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-2
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Avaksi
Прям такий політичний заголовок. А я хотів, що об саме Швейцарія вилетіла
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-15
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