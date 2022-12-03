Чемпионат мира03 декабря 2022, 10:58 | Обновлено 03 декабря 2022, 11:06
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Тренер сборной Швейцарии: «Мы правильно среагировали на пропущенные мячи»
Мурат Якин – о важнейшей волевой победе над Сербией
03 декабря 2022, 10:58 | Обновлено 03 декабря 2022, 11:06
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Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над командой Сербии (3:2) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022.
«Команда отлично начала, однако затем было очень нелегко. Но мы сумели правильно среагировать на пропущенные голы. Это был очень эмоциональный матч. Мы очень рады нашему успеху. Швейцария добилась отличного результата», - сказал Якин.
Швейцарцы вышли в плей-офф Мундиаля со второго места. В 1/8 финала подопечные Якина сыграют против сборной Португалии.
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