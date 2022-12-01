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Чемпионат мира
Сербия
02.12.2022 21:00 - : -
Швейцария
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 19:03 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:29
238
0

Сербия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Битва за последнюю путевку в плей-офф и вероятную встречу с Португалией в 1/8 финала

01 декабря 2022, 19:03 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:29
238
0
Сербия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, в Дохе на стадионе 974 состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Сербия

Сборная Сербии прибыла на этот чемпионат мира с большими надеждами. После удачного этапа квалификации болельщики высоко оценивали потенциал команды, задача выхода в плей-офф казалась вполне по силам. Сербы получили практически идентичную группу, как и четыре года назад. Бразилия и Швейцария остались, а вместо Коста-Рики по результатам жеребьевки выпал Камерун.

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Результаты команды вполне можно сравнить с тем, что было на полях государства спонсора терроризма. Тогда сербы также проиграли 0:2 бразильцам, но вот у потенциально самой слабой команды смогли выиграть – с Коста-Рикой было 1:0, в этом году Камерун отыгрался с 1:3 и во втором туре «орлы» набрали всего одно очко. В то же время Швейцария не смогла разжиться очками в матче с Бразилией, как четырьмя годами раньше, что дает кое-какие шансы. Для выхода в плей-офф сербам нужна своя победа и чтобы Камерун с большей разницей не обыграл Бразилию, что звучит малореально.

Швейцария

Сборная Швейцарии играет традиционно малоинтересные и малорезультативные матчи, но при этом имеет лучшие шансы на вторую путевку в плей-офф. В первом туре против Камеруна матч был равным, но швейцарский футболист камерунского происхождения Брель Эмболо огорчил сборную своей исторической родины в начале второго тайма, после чего европейская команда сумела удержать ворота в неприкосновенности.

Во втором туре швейцарцы попытались сыграть на 0:0 против Бразилии и им это почти удалось. Пентакампеоны лишь на 83-й минуте усилиями Каземиро добыли себе путевку в 1/8 финала.

На прошлом чемпионате мира Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:1, но победный гол был забит лишь на 90-й минуте. Сербы с пятой минуты вели, но все же в итоге отдали матч, а с ним и возможность сыграть в плей-офф. Впереди был матч с Бразилией, который они, конечно же, проиграли. На этот раз расклад сил приблизительно такой же, но швейцарцев вполне устроит ничья. Есть большие подозрения, что так этот матч и завершиться, хотя на этом мундиале можно ожидать чего угодно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ориентировочные составы

Сербия: В. Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович, Костич, Лукич, Максимович, Живкович, С. Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Шакири, Варгас, Эмболо.

2 декабря, пятница

Сербия – Швейцария
Доха. Стадион 974. 21:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Фернандо Рапаллини
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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