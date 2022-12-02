В пятницу, 2 декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в группе G, в котором сразятся Сербия и Швейцария. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «974», начало в 21:00.

На прошлом чемпионате мира Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:1, но победный гол был забит лишь на 90-й минуте. Сербы с пятой минуты вели, но все же в итоге отдали матч, а с ним и возможность сыграть в плей-офф. Впереди был матч с Бразилией, который они, конечно же, проиграли. На этот раз расклад сил приблизительно такой же, но швейцарцев вполне устроит ничья. Есть большие подозрения, что так этот матч и завершиться, хотя на этом мундиале можно ожидать чего угодно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.