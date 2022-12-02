Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия – Швейцария. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Сербия
02.12.2022 21:00 - : -
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:52
79
0

Сербия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

02 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:52
79
0
Сербия – Швейцария. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в группе G, в котором сразятся Сербия и Швейцария. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «974», начало в 21:00.

На прошлом чемпионате мира Швейцария обыграла Сербию со счетом 2:1, но победный гол был забит лишь на 90-й минуте. Сербы с пятой минуты вели, но все же в итоге отдали матч, а с ним и возможность сыграть в плей-офф. Впереди был матч с Бразилией, который они, конечно же, проиграли. На этот раз расклад сил приблизительно такой же, но швейцарцев вполне устроит ничья. Есть большие подозрения, что так этот матч и завершиться, хотя на этом мундиале можно ожидать чего угодно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кай ХАВЕРЦ: «Мы заслуженно едем домой»
Определены лучшие игроки матчей 3-го тура чемпионата мира
Месси отказался от награды лучшему игроку в пользу партнера по команде
сборная Сербии по футболу сборная Швейцарии по футболу Сербия - Швейцария ЧМ-2022 по футболу текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байден заявил, что готов поговорить с путиным. Но при одном условии
Война | 02 декабря 2022, 04:38 0
Байден заявил, что готов поговорить с путиным. Но при одном условии
Байден заявил, что готов поговорить с путиным. Но при одном условии

Война может закончиться, только если путин выведет войска из Украины

ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»
Футбол | 02 декабря 2022, 05:19 0
ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»
ФЛИК: «Не виню Испанию в нашем вылете. Никогда не смотрю на другие команды»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал события на ЧМ-2022

Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Футбол | 01.12.2022, 18:56
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Футбол | 01.12.2022, 23:35
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Футбол | 01.12.2022, 10:30
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
01.12.2022, 19:54 3
Футбол
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
01.12.2022, 15:51 13
Биатлон
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
30.11.2022, 22:59 43
Футбол
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
30.11.2022, 17:23 1
Бокс
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 19
Бокс
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 00:23 4
Футбол
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
30.11.2022, 09:30 10
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.12.2022, 03:45
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности