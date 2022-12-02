В пятницу, 2 декабря, проходит поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в группе G, в котором сразятся Сербия и Швейцария. Матч проходит в Дохе (Катар), на поле стадиона «974».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу. Группа G

Сербия – Швейцария – 2:3 (матч продолжается)

(новость обнволяется)

ГОЛ! 0:1 Шакири, 20 мин.

ГОЛ! 1:1 Митрович, 27 мин.

ГОЛ! 2:1 Влахович, 35 мин.

ГОЛ! 2:2 Эмболо, 44 мин.

ГОЛ! 2:3 Фройлер, 48 мин.