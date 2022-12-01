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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 20:02 |
119
0

Сербия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится в пятницу, 2 декабря

01 декабря 2022, 20:02 |
119
0
Сербия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, в Дохе на стадионе 974 состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кто может сыграть за Сербию

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).

Полузащитники: Неманя Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК), Неманья Максимович («Хетафе»).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радонич («Торино»).

Кто может сыграть за Швейцарию

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Йонас Омлин («Монпелье»), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»).

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Источник Sport.ua
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