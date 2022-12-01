Сербия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится в пятницу, 2 декабря
В пятницу, 2 декабря, в Дохе на стадионе 974 состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
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Кто может сыграть за Сербию
Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).
Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).
Полузащитники: Неманя Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК), Неманья Максимович («Хетафе»).
Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радонич («Торино»).
Кто может сыграть за Швейцарию
Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Йонас Омлин («Монпелье»), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»).
Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).
Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»).
Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»).
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