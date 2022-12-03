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  4. ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 18:06 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:28
1545
1

ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам

Гранит не в первый раз троллит сербских игроков на чемпионате мира

03 декабря 2022, 18:06 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:28
1545
1
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака во время матча с со сборной Сербии (3:2), который вывел его сборную в 1/8 финала ЧМ-2022, снова отметился провокационными действиями.

Сначала он показал неприличный жест скамейке запасных сербов, а уже после матча надел футболку партнера по сборной Ардона Яшари.

Примечательно, что Ардон не сыграл на чемпионате мира ни одной минуты, но все дело в его фамилии. Адем Яшари – известный в прошлом албанский националист, один из основателей, идеологов и ведущих командиров Армии освобождения Косова.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира Джака и его партнер по сборной Швейцарии Джердан Шакири были оштрафованы ФИФА за то, что праздновали гол в ворота сборной Сербии, демонстрируя взмах крыльев орла, что является символом Албании.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ass36
Это дисквалификация на весь турнир, если жить по правилам, ну так как правила писаны для дураков, чевока ещё за это зелёным бабло нахлобучат.
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