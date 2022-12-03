ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака во время матча с со сборной Сербии (3:2), который вывел его сборную в 1/8 финала ЧМ-2022, снова отметился провокационными действиями.

Сначала он показал неприличный жест скамейке запасных сербов, а уже после матча надел футболку партнера по сборной Ардона Яшари.

Примечательно, что Ардон не сыграл на чемпионате мира ни одной минуты, но все дело в его фамилии. Адем Яшари – известный в прошлом албанский националист, один из основателей, идеологов и ведущих командиров Армии освобождения Косова.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира Джака и его партнер по сборной Швейцарии Джердан Шакири были оштрафованы ФИФА за то, что праздновали гол в ворота сборной Сербии, демонстрируя взмах крыльев орла, что является символом Албании.