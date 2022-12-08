Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евро-2024 U-17: украинская сборная получила соперников по квалификации
Чемпионат Европы
08 декабря 2022, 14:14 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:50
412
0

Евро-2024 U-17: украинская сборная получила соперников по квалификации

Команду Владимира Езерского ждут Германия, Финляндия и Лихтенштейн

08 декабря 2022, 14:14 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:50
412
0
Евро-2024 U-17: украинская сборная получила соперников по квалификации
УЕФА

Сегодня, в четверг 8 декабря, состоялась жеребьевка отборочных групп чемпионата Европы 2024 года среди сборных команд, составленных из игроков не старше 2007 года рождения.

Юношеская сборная Украины, руководимая Владимиром Езерским, попала в группу 3, где также сыграют команды Германии, Финляндии и Лихтенштейна.

Состав квалификационных групп Евро-2024 U-17

  • Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва
  • Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова
  • Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн
  • Группа 4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан
  • Группа 5 Португалия, Чехия, Черногория, Албания
  • Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония
  • Группа 7: Турция, Шотландия, Беларусь, Казахстан
  • Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта
  • Группа 9: Англия, Хорватия, Косово, Фарерские острова
  • Группа 10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения
  • Группа 11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино
  • Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар
  • Группа 13: Венгрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра

Турниры в группах должны состоятся с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в группах и пять лучших обладателей третьих позиций по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.

Как известно, сборная Кипра на правах хозяина Евро-2024 получил прямую путевку в финальную стадию, а команда Нидерландов начнет борьбу сразу с элитного этапа отбора.

По теме:
Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде
Евро-2023 U-17: сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора
Евро-2024 U-19: сборная Украины получила соперников в квалификации
сборная Украины по футболу U-17 Евро-2024 U-17 жеребьевка Владимир Езерский сборная Германии по футболу U-17 сборная Финляндии по футболу U-17 сборная Лихтенштейна по футболу U-17
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08 декабря 2022, 02:30 2
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Стало стыдно? Португалия опровергла слухи, что Роналду хотел покинуть ЧМ
Футбол | 08 декабря 2022, 12:35 2
Стало стыдно? Португалия опровергла слухи, что Роналду хотел покинуть ЧМ
Стало стыдно? Португалия опровергла слухи, что Роналду хотел покинуть ЧМ

Федерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением

Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Футбол | 08.12.2022, 06:05
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
Футбол | 07.12.2022, 16:40
А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
А как же Мудрик? Арсенал заинтересован в подписании Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
Футбол | 08.12.2022, 13:34
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хохфильцен-2022. Где и когда смотреть гонки второго этапа Кубка мира
Хохфильцен-2022. Где и когда смотреть гонки второго этапа Кубка мира
08.12.2022, 04:04
Биатлон
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
06.12.2022, 23:59 7
Футбол
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
06.12.2022, 19:50 48
Футбол
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
07.12.2022, 17:40 15
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.12.2022, 01:50
Биатлон
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
06.12.2022, 22:45 1
Теннис
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
07.12.2022, 15:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности