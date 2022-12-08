Луис Энрике ушел из сборной Испании – команда потеряла динамику прогресса

Странное дело. Сборная Германии, которая не вышла из группы на ЧМ-2022, не стала увольнять Ханси Флика. Сборная Испании вышла в плей-офф, но ее тренер Луис Энрике покинул свой пост.

У всех стран разные подходы, но выступление «Фурии рохи» в Катаре вполне подходит под определение «провал». Поэтому отставка Луиса Энрике выглядит логичной.

Испания потеряла лицо на мундиале в Катаре

Сам по себе разгром Коста-Рики в первом туре в исполнении селексьон впечатлил. Однако тот матч так и останется единственным светлым пятном для испанцев на турнире. Игра с Германией еще могла восприниматься как гроссмейстерская ничья двух классных команд, но дальше Лучо-тим только разочаровывала.

Поражение от Японии нанесло серьезный удар по репутации «Фурии рохи». Ведь многие посчитали, что испанцы специально провалили второй тайм, чтобы по сетке избежать встречи с Бразилией в четвертьфинале. Посмотрев игру против Марокко, можно уже сделать вывод, что никакого слива не было – «Фурия», строго говоря, «фурией» не была, она выглядела слишком академичной и уязвимой. Однако позвольте предположить, что в матче с Японией калькуляторы в руках испанцы все же держали.

Во-первых, это была единственная игра, в которой Луис Энрике применил ротацию. Только в поединке с японцами в основе вышли Пау Торрес, Альваро Мората, Нико Уильямс, Алекс Бальде и Пау Торрес.



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Во-вторых, при счете 1:2 Испания разве что изображала желание отыграться – ничья выводила ее на первое место в группе, Хорватию в 1/8 финала и Бразилию в четвертьфинале, если бы удалось пройти хорватов. Селексьон и испугаться-то не успела, когда Коста-Рика вышла вперед в матче с Германией, так как немцы уже через три минуты отыгрались.

Матч с Марокко еще в большей степени стал кошмаром. Только после первого тайма Испания включила хоть какую-то передачу выше первой или даже нейтралки. Но при этом не была острее соперника, а свои самые опасные моменты создала в серии пенальти. И ни один из них не реализовала.

Луис Энрике полностью поверил в свой проект и отвлекся от футбола

По большому счету, с лета 2018 года, то есть момента назначения, и аж до ЧМ-2022 Луиса Энрике постоянно хвалили.

На Евро-2020, казалось, мы стали свидетелями рождения новой мощной сборной Испании. Будущим чемпионам Италии проиграли в полуфинале только в серии пенальти. Причем, хоть «Фурия» отыгралась в концовке, но именно «Скуадра адзурра» в той встрече буквально выживала. Показатель xG свидетельствовал, что испанцы должны были победить с разницей мяча в два.

То, что даже на Евро-2020 Испания победила лишь в двух матчах из шести (в основное время – в одном), списывалось на болезнь роста. Селексьон испытывала большие проблемы с реализацией моментов и устраивала невероятные привозы у своих ворот. Однако именно Испания стала лучшей на континентальном форуме по многим показателям продвинутой статистики: ожидаемые голы, успешность прессинг-действий, интенсивность прессинга, действия в штрафной площадке, входы в штрафную площадку через пас.

Добавим, что «Фурия роха» успешно выступала в Лиге наций. Во втором розыгрыше вышла в финал, где со скандалом проиграла Франции (вопрос в трактовке правила офсайда в эпизоде с решающим голом Мбаппе). А перед тем стильно победила Италию в полуфинале и устроила форменный погром немцам (6:0!) в группе. В 2023 году Испания снова сыграет в «Финале четырех» Лиги наций.

Вопросы должны были возникнуть по отбору к ЧМ-2022, где случились и домашняя ничья с греками, и поражение от шведов. Однако в итоге Испания взяла первое место и это скрыло множество проблем. Словом, селексьон не просто так считали теневым фаворитом катарского мундиаля и командой, которая способна забраться далеко, показывая при этом качественную игру.

Похоже, это успокоило Луиса Энрике. Он поверил, что командный механизм работает идеально, а помешать успеху могут только случайности. Лучо не вел себя как тренер, который сосредоточен на крупном турнире.

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Во-первых, он стал слишком много внимания уделять публичности. Еще во время отбора Луис Энрике проявлял большую креативность даже при объявлении состава на очередной сбор. А во время мундиаля, такое ощущение, просто жил в эфирах своих соцсетей.

Во-вторых, он как будто не следил за текущей формой игроков, которые для него разделились на «своих» и «не своих». Ладно, игнорирование де Хеа и Кепы на фоне доверия к Симону – не из-за Унаи Испания так рано вылетела с ЧМ-2022.

Но все знали же, что никакой возможности подготовить команду физически к мундиалю не будет. Это была проблема, которая решалась молодостью команды (быстрее восстанавливаются) и широким составом – да, без звезд калибра Испании 2008-2012 годов, но чуть ли у каждого игрока была альтернатива.

Что мы увидели на ЧМ-2022? Родри (причем в центре защиты), Бускетс, Гави, Педри и Ольмо у Луиса Энрике выходили в основе во всех матчах. Ферран Торрес, Асенсио, Альба и Ляпорт – в трех. Результативность Мораты игнорировалась (извините, но успешно играть без чистой «девятки» способны немногие), а ротация касалась только правого фланга защиты, где сыграли Аспиликуэта, Карвахаль и даже Маркос Льоренте.

Луис Энрике как будто не учитывал, что Ляпорт и Асенсио в своих командах запасные. Что у Бускетса и Альбы, последних «сенаторов» нынешней сборной Испании, тяжелые времена в «Барселоне», где они проводят последний сезон. Что Ферран более-менее приличное игровое время в «Барсе» получил только в последний месяц перед чемпионатом мира. Нет, Луис Энрике просто четко сделал ставку на игроков, которым доверял, и не отходил от плана, который вроде как должен был работать.

Последней каплей стал выход Сарабии четко под серию пенальти в матче с Марокко – именно Пабло врезал в штангу, после чего удары Солера и Бускетса уже выглядели более успешными, так как они хоть в створ попали. Луис Энрике честно признался, что именно он выбрал этих трех игроков для серии. Когда тренер настолько ошибается, то это означает, что он плохо знает возможности своих футболистов.

ЧМ-2006 стал первым крупным турниром для Давида Вильи, Сеска Фабрегаса, Серхио Рамоса и Андреса Иньесты. Вторым – для Хаби Алонсо и Фернандо Торреса. На золотом Евро-2008 Испания была все еще молодой по возрасту, но уже опытной командой. А потом продолжила доминировать на континенте и планете.

Что получилось сейчас? Перспективная и талантливая команда провела крупный турнир (второй в карьере для многих футболистов из этого ростера) гораздо хуже, чем предыдущий. А это означает, что прогресса нет. Команда топчется на месте – значит, виноват тренер.

Что будет дальше?

Сборную Испании возглавил Луис де ла Фуэнте – бывший тренер молодежки. Нормальная практика для многих, в том числе для самих испанцев. Это уже третий случай в 21-м веке для «Фурии рохи» после Иньяки Саэса и Юлена Лопетеги. Второго тоже сюда запишем, ведь он пришел в сборную Испании, с одной стороны, из «Порту», а с другой – имея большой опыт работы с юношескими и молодежными испанскими сборными.

На возвращение золотых времен в ближайшее время фанатам селексьон рассчитывать трудно. Сборная Испании как будто превратилась в просто команду хороших игроков – но не выдающихся. Они достаточно сильны, чтобы редко проигрывать. В последних 14-ти матчах на ЧМ и ЧЕ у Испании только одно поражение в игровое время – то самое от Японии. Но и побед на этом отрезке только четыре.

Луис Энрике? Не удивляйтесь, если летом он второй раз в карьере возглавит «Барселону». Хави уже провалился в Лиге чемпионов и не факт, что выиграет чемпионскую гонку в Ла Лиге.