Кого из молодых талантов потерял Шахтер после начала войны

Донецкий Шахтер понес очень серьезные кадровые потери на юношеском уровне. Значительное количество игроков до 18 лет из системы «горняков» не вернулись в Украину и решили развивать свою карьеру в Европе.

Почему это происходит? Все очень просто – Украина находится в стадии войны. Общечеловеческие законы выше футбольных. Молодые футболисты покидают Украину в статусе беженцев, потому что им нет 18 лет. Они спокойно уезжают сами или с родителями и имеют опеку потенциально новых клубов. «Шахтер» (как и любая другая украинская команда) не может с этим ничего поделать. Нужно только убеждать возвращаться, как было с находившимся в «Барселоне» защитником Егором Костюком. Если игрок не хочет возвращаться, то вынудить его невозможно. Нужно искать какие-либо компромиссы путем аренды или давать статус свободного агента.

13-летний Артем Рыбак нынешний сезон будет проводить за «Барселону» U-13. Рыбак действует на позиции форварда.

14-летние Илья Кутия и Дмитрий Зудин находятся в «Хайдуке». В Сплите весной базировалась Академия «горняков». Кутия играет в полузащите, а Зудин действует на позиции форварда.



ФК Хайдук. Дмитрий Зудин

15-летние Богдан Оливенко и Дмитрий Стрельчук стали игроками «Баварии». Оба игрока подписали контракт до 2025 года с немецким грандом. Оливенко играет в опорной зоне, а Стрельчук - на позиции левого защитника.

15-летний Никита Кривцов перебрался в Кельн и играет за одноименную юношескую команду. Кривцов действует на позиции опорного полузащитника. Он не имеет никакого отношения к защитнику первой команды Сергею Кривцову.



ФК Кельн. Никита Кривцов

15-летний Артем Степанов выступает за «Байер». До этого пробовал свои силы в «Баварии». В Германии выступает за команду U-17 «фармацевтов». В юношеских командах «Шахтера» много забивал. Действует на позиции центрального нападающего. Transfermarkt определяет переход в статусе свободного агента.

16-летний вратарь юношеской сборной Украины Марко Киссель перебрался в чешскую «Славию». Тransfermarkt пишет об аренде на год. Уроженец Винницы в свои 16 лет имеет прекрасную антропометрию для вратаря – более 190 см.



16-летний Артур Бакай перебрался в Австрию, где выступает за «Зальцбург» U-17. Бакай является основным правым защитником сборной Украины своего возраста и был одним из лучших в команде Юрия Мороза во время последней квалификации к Евро U -17 в октябре.

16-летний Антон Русо выступает в Германии за клуб «Эссен». Взрослая команда играет в третьем по силе дивизионе. Украинец защищает цвета юношеской команды. Русо действует на позиции центрального защитника. Физически сильный футболист, которому выдавали огромные авансы в Украине.

17-летний вратарь юношеской сборной Украины Владислав Кравец после начала войны был в «Баварии», а сейчас находится в лиссабонском «Спортинге». Пока переход не оформлен. В сборной своего возраста он был основным вратарем. Этот уроженец Винницы также имеет прекрасную вратарскую антропометрию.

17-летний Иван Матвийчук находится в системе «Боруссии» Дортмунд. Весной он тренировался с командой своего возраста, а в новом сезоне играет в аренде за команду «Хомбург». Матвийчук – уроженец Житомира, начинал заниматься в системе «Полесья». В «Шахтере» с 13 лет. Действует на позиции центрального защитника.



ФК Боруссия Д. Иван Матвийчук (слева)

17-летние Даниил Кревсун и Даниил Гетьман выступают в Германии за клуб «Пруссия Мюнстер» U-19. Команда из системы регионального клуба «Пройссен». Кревсун действует на позиции центрального или атакующего полузащитника. В недавнем матче против «Боннера» принес своей команде победу. Transfermarkt пишет, что Кревсун перебрался в Германию на правах свободного агента. Гетьман играет слева в защите.

17-летний Александр Якименко играет в Бельгии. Новым клубом украинца стал «Брюгге». Якименко играет на позиции правого полузащитника. Саша уже успел дебютировать в Юношеской Лиге УЕФА, выступая за новый клуб.



ФК Брюгге. Александр Якименко

Также активно пополнился украинскими игроками другой бельгийский клуб «Гент». В составе бывшей команды Романа Яремчука и Романа Безуса сразу пять игроков из системы «Шахтера» – Руслан Леута, Александр Бойко, Александр Сорока, Артур Ухань. По определенной информации, в системе клуба также находится Руслан Выдыш, но у закарпатца нет документов, чтобы играть. Первые четверо 2007-го года, а Выдыш на год моложе. Бойко выступает на позиции правого защитника. Ухань – вингер. Сорока и Леута – атакующие полузащитники. На этой же позиции играет и Выдыш, который может действовать и на фланге атаки.

17-летний Егор Князев выступает в Нидерландах за «Утрехт». Украинец действует на позиции атакующего или центрального полузащитника. В «Утрехте» на правах аренды. Должен вернуться в «Шахтер» 1 января 2023 года.

Непонятна судьба 17-летнего Максима Деркача. Талантливый вингер пока не играл за «Шахтер» после начала войны, но ни в одной другой команде его идентифицировать не удалось. Уроженец Одесской области Деркач действует на позиции флангового игрока атаки.