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Украина. Премьер лига
08 декабря 2022, 12:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:46
537
0

Кого из молодых талантов потерял Шахтер после начала войны

Многие игроки перебрались в Европу

08 декабря 2022, 12:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:46
537
0
Кого из молодых талантов потерял Шахтер после начала войны
УАФ. Владислав Кравец

Донецкий Шахтер понес очень серьезные кадровые потери на юношеском уровне. Значительное количество игроков до 18 лет из системы «горняков» не вернулись в Украину и решили развивать свою карьеру в Европе.

Почему это происходит? Все очень просто – Украина находится в стадии войны. Общечеловеческие законы выше футбольных. Молодые футболисты покидают Украину в статусе беженцев, потому что им нет 18 лет. Они спокойно уезжают сами или с родителями и имеют опеку потенциально новых клубов. «Шахтер» (как и любая другая украинская команда) не может с этим ничего поделать. Нужно только убеждать возвращаться, как было с находившимся в «Барселоне» защитником Егором Костюком. Если игрок не хочет возвращаться, то вынудить его невозможно. Нужно искать какие-либо компромиссы путем аренды или давать статус свободного агента.

13-летний Артем Рыбак нынешний сезон будет проводить за «Барселону» U-13. Рыбак действует на позиции форварда.

14-летние Илья Кутия и Дмитрий Зудин находятся в «Хайдуке». В Сплите весной базировалась Академия «горняков». Кутия играет в полузащите, а Зудин действует на позиции форварда.


ФК Хайдук. Дмитрий Зудин

15-летние Богдан Оливенко и Дмитрий Стрельчук стали игроками «Баварии». Оба игрока подписали контракт до 2025 года с немецким грандом. Оливенко играет в опорной зоне, а Стрельчук - на позиции левого защитника.

15-летний Никита Кривцов перебрался в Кельн и играет за одноименную юношескую команду. Кривцов действует на позиции опорного полузащитника. Он не имеет никакого отношения к защитнику первой команды Сергею Кривцову.


ФК Кельн. Никита Кривцов

15-летний Артем Степанов выступает за «Байер». До этого пробовал свои силы в «Баварии». В Германии выступает за команду U-17 «фармацевтов». В юношеских командах «Шахтера» много забивал. Действует на позиции центрального нападающего. Transfermarkt определяет переход в статусе свободного агента.

16-летний вратарь юношеской сборной Украины Марко Киссель перебрался в чешскую «Славию». Тransfermarkt пишет об аренде на год. Уроженец Винницы в свои 16 лет имеет прекрасную антропометрию для вратаря – более 190 см.

16-летний Артур Бакай перебрался в Австрию, где выступает за «Зальцбург» U-17. Бакай является основным правым защитником сборной Украины своего возраста и был одним из лучших в команде Юрия Мороза во время последней квалификации к Евро U -17 в октябре.

16-летний Антон Русо выступает в Германии за клуб «Эссен». Взрослая команда играет в третьем по силе дивизионе. Украинец защищает цвета юношеской команды. Русо действует на позиции центрального защитника. Физически сильный футболист, которому выдавали огромные авансы в Украине.

17-летний вратарь юношеской сборной Украины Владислав Кравец после начала войны был в «Баварии», а сейчас находится в лиссабонском «Спортинге». Пока переход не оформлен. В сборной своего возраста он был основным вратарем. Этот уроженец Винницы также имеет прекрасную вратарскую антропометрию.

17-летний Иван Матвийчук находится в системе «Боруссии» Дортмунд. Весной он тренировался с командой своего возраста, а в новом сезоне играет в аренде за команду «Хомбург». Матвийчук – уроженец Житомира, начинал заниматься в системе «Полесья». В «Шахтере» с 13 лет. Действует на позиции центрального защитника.


ФК Боруссия Д. Иван Матвийчук (слева)

17-летние Даниил Кревсун и Даниил Гетьман выступают в Германии за клуб «Пруссия Мюнстер» U-19. Команда из системы регионального клуба «Пройссен». Кревсун действует на позиции центрального или атакующего полузащитника. В недавнем матче против «Боннера» принес своей команде победу. Transfermarkt пишет, что Кревсун перебрался в Германию на правах свободного агента. Гетьман играет слева в защите.

17-летний Александр Якименко играет в Бельгии. Новым клубом украинца стал «Брюгге». Якименко играет на позиции правого полузащитника. Саша уже успел дебютировать в Юношеской Лиге УЕФА, выступая за новый клуб.


ФК Брюгге. Александр Якименко

Также активно пополнился украинскими игроками другой бельгийский клуб «Гент». В составе бывшей команды Романа Яремчука и Романа Безуса сразу пять игроков из системы «Шахтера» – Руслан Леута, Александр Бойко, Александр Сорока, Артур Ухань. По определенной информации, в системе клуба также находится Руслан Выдыш, но у закарпатца нет документов, чтобы играть. Первые четверо 2007-го года, а Выдыш на год моложе. Бойко выступает на позиции правого защитника. Ухань – вингер. Сорока и Леута – атакующие полузащитники. На этой же позиции играет и Выдыш, который может действовать и на фланге атаки.

17-летний Егор Князев выступает в Нидерландах за «Утрехт». Украинец действует на позиции атакующего или центрального полузащитника. В «Утрехте» на правах аренды. Должен вернуться в «Шахтер» 1 января 2023 года.

Непонятна судьба 17-летнего Максима Деркача. Талантливый вингер пока не играл за «Шахтер» после начала войны, но ни в одной другой команде его идентифицировать не удалось. Уроженец Одесской области Деркач действует на позиции флангового игрока атаки.

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статьи эксклюзив Шахтер Донецк Артем Рыбак Илья Кутия Дмитрий Зудин Богдан Оливенко Дмитрий Стрельчук Никита Кривцов Артем Степанов Марко Киссель Артур Бакай Антон Русо Владислав Кравец Иван Матвийчук Даниил Кревсун Даниил Гетьман Александр Якименко Руслан Леута Александр Сорока Александр Бойко Артур Ухань Егор Князев
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Сергей Тищенко
Сергей Тищенко Sport.ua
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