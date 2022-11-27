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27 ноября 2022, 05:55 |
249
0

Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя

Главные новости за 26 ноября на Sport.ua

27 ноября 2022, 05:55 |
249
0
Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя
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​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 26 ноября.

1А. Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Аргентинцы одержали победу и продолжат борьбу за плей-офф

1Б. Дубль Мбаппе. Франция дожала Данию на последних минутах
Команда Дешама идет по турниру без потерь

1В. Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Поляки справились с сенсационным соперником

1Г. Заявка на плей-офф? Австралия минимально обыграла Тунис на ЧМ-2022
«Соккеруз» одержали важную победу на Мундиале в Катаре

2А. Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Команда Мирчи Луческу не поразила ворота соперников даже с пенальти

2Б. Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбольное поле в Петрово явно не соответствует требованиям Премьер-лиги

3А. Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ивано-франковский клуб выиграл со счетом 2:1 с голами Шведа и Моспана

3Б. ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
В полуфиналы вышли «Бенфика», «Спортинг», «Андерлехт» и «Пальма Футзал»

4. Прометей обыграл Вентспилс в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге
Украинский клуб после 10 матчей лидирует, имея 9 побед и 1 поражение

5. Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Португальский форвард из-за конфликта с тренером покинул «Ман Юнайтед»

6. Источник: нидерландский топ-клуб нацелился на Цыганкова
Вингер «Динамо» может продолжить карьеру в ПСВ

7. Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Там Погба, Холанд, Салах, Бензема и итальянцы

8. Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Один судья даже поставил ничью в поединке на «Уэмбли Арене» в Лондоне

9А. Деклассировала и вышла в финал. Снигур поборется за трофей в Люксембурге
Украинка в двух сетах разобралась с Магали Кемпен

9Б. Украинский теннисист во второй раз в карьере вышел в финал челленджера
Алексей Крутых поборется за трофей на турнире в Валенсии

9В. Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае
Украинка в двух сетах уступила Диане Шнайдер

9Г. Финал больших яиц. Австралия и Канада разыграют Кубок Дэвиса
В финале Кубка Дэвиса впервые с 1990 года не будет сборной из Европы

10. 32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022
Блогер Sport.ua – о главных молодых талантах турнира

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Источник Sport.ua
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