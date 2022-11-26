Источник: нидерландский топ-клуб нацелился на Цыганкова
Вингер «Динамо» может продолжить карьеру в ПСВ
Нидерландский ПСВ Эйндховен проявляет интерес к вингеру «Динамо» Киев Виктору Цыганкову. Об этом сообщают нидерландские СМИ.
ПСВ хочет подписать Цыганкова уже в январе. В нидерландском клубе видят в 25-летнем украинце замену Коди Гакпо, который может быть продан во время январского трансферного окна.
Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает в конце текущего сезона, продлевать его футболист не намерен. В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 9 голов и 6 ассистов в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
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