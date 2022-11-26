Источник: нидерландский топ-клуб нацелился на Цыганкова

Нидерландский ПСВ Эйндховен проявляет интерес к вингеру «Динамо» Киев Виктору Цыганкову. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

ПСВ хочет подписать Цыганкова уже в январе. В нидерландском клубе видят в 25-летнем украинце замену Коди Гакпо, который может быть продан во время январского трансферного окна.

Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает в конце текущего сезона, продлевать его футболист не намерен. В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 9 голов и 6 ассистов в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах.