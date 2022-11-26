Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: нидерландский топ-клуб нацелился на Цыганкова
Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:19
1088
3

Источник: нидерландский топ-клуб нацелился на Цыганкова

Вингер «Динамо» может продолжить карьеру в ПСВ

26 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:19
1088
3
Источник: нидерландский топ-клуб нацелился на Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Нидерландский ПСВ Эйндховен проявляет интерес к вингеру «Динамо» Киев Виктору Цыганкову. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

ПСВ хочет подписать Цыганкова уже в январе. В нидерландском клубе видят в 25-летнем украинце замену Коди Гакпо, который может быть продан во время январского трансферного окна.

Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает в конце текущего сезона, продлевать его футболист не намерен. В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 9 голов и 6 ассистов в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

По теме:
Динамо – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Шахтер (ж) – Динамо (ж). Первое женское Классико. Смотреть онлайн. LIVE
Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе
Виктор Цыганков Динамо Киев ПСВ Коди Гакпо трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 26 ноября 2022, 10:30 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября
Футбол | 26 ноября 2022, 06:15 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября

Важные события во всех видах спорта

ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
Футбол | 25.11.2022, 20:35
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Футбол | 25.11.2022, 13:56
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Гарри КЕЙН: «Люди думают, что Англия всех разгромит, но это не так»
Футбол | 26.11.2022, 03:43
Гарри КЕЙН: «Люди думают, что Англия всех разгромит, но это не так»
Гарри КЕЙН: «Люди думают, что Англия всех разгромит, но это не так»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
цікаво, що джерело інформації - представник нідерландських СМІ "Джерело".
Тобто тут виклали ну дуже достовірну інформацію !!!   
Ответить
0
u6464u
за 2 или 3 млн. его суркисы не отпустят, а больше ПСВ вряд ли даст.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
25.11.2022, 04:45
Другие виды
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 15
Война
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
25.11.2022, 14:00
Футбол
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 23:01 1
Футбол
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА
24.11.2022, 14:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности